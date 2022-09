Después de una década. De la mano de Elton John, Britney Spears volvió al top 10 de Billboard

Britney Spears está de vuelta. Luego de lograr deshacerse de la tutela que la tuvo como rehén de su padre durante 13 años, la eterna princesa del pop decidió retomar las riendas de su carrera musical y mal no le fue: “Hold me Closet”, el clásico que reversionó junto a Elton John, se posicionó en el top 10 de Billboard.

La cantante de “Toxic”, de 40 años, y Sir Elton John, de 75, lanzaron “Hold Me Closer”, una reinvención de los clásicos “Tiny Dancer” y “The One” de Rocket Man, el 26 de agosto. Doce días después, el flamante dúo debutó en el sexto lugar en el Billboard Hot 100. Se trata del tema número 14 de Spears que llega al top ten y su primera aparición en la prestigiosa lista luego de casi una década.

Además de ingresar en los primeros puestos del chart de Billboard, la canción se disparó rápidamente al número 1 en iTunes en más de 40 países, obtuvo elogios de los críticos y hasta el abogado de Spears, Mathew Rosengart, celebró el regreso. “Nadie debería sorprenderse de que su primera incursión (desde que terminó su tutela) sea un gran éxito”, dijo al portal de noticias Page Six y de inmediato agregó que estaba “muy orgulloso” de su cliente.

Por su parte, el veterano cantante hizo pública su esperanza de que el éxito inmediato de “Hold me Closer” pueda restaurar la autoconfianza de la artista para volver al estudio, “hacer más discos y darse cuenta de que es muy buena”.

Dentro de los 13 temas que Britney Spears ya tenía en el top 10 en el Billboard Hot 100, están “... Baby One More Time” (1998), “Womanizer” (2008), “Hold It Against Me” (2011) y “Scream & Shout” (2013) con Will.i.am. “Hold Me Closer” la lleva, además, a figurar por en las listas en cada una de las últimas cuatro décadas. Dentro de los éxitos de Spears también se puede destacar que seis de sus álbumes fueron número 1 en el Billboard 200: ...Baby One More Time (1999), Oops!...I Did It Again (2000), Britney (2001), In the Zone (2003), Circus (2008) y Femme Fatale (2011).

Un largo camino de regreso

La vida privada de Britney Spears se volvió un infierno luego de que su padre, Jamie Spears, se hiciera cargo de su tutela en conjunto con su abogado, Andrew Wallet. La decisión se basó en la compleja situación financiera de la cantante y en su salud mental: la por entonces joven estrella había sido internada en un hospital psiquiátrico luego de varios episodios y el juez determinó que era “susceptible a una influencia indebida”.

Luego de tres álbumes, Femme Fatale (2011), Britney Jean (2013) y Glory (2016), Spears anunció en enero de 2019 una pausa y luego la describió como una huelga laboral, explicando que no quería que su padre siguiera beneficiándose de su lucrativa carrera durante su tutela. Dos años después, y luego de que la diva pop pudiera poner en palabras lo que estaba viviendo -calificó su tutela de “abusiva” en la corte en junio de 2021- un juez de Los Ángeles suspendió en septiembre a Jamie, de 70 años, como su tutor legal y dos meses después rescindió el acuerdo por completo. Desde entonces, la cantante de “Toxic” ha insinuado que planea volver al trabajo. Incluso escribió en Instagram, hace dos meses: “No he compartido mi voz en mucho tiempo... tal vez demasiado”.

Con el brillo intacto

El día del lanzamiento del tema y a través de su cuenta de Twitter, Britney compartió con sus seguidores un sincero mensaje sobre este regreso musical. “Okie dokie... Es mi primera canción en 6 años. Es bastante genial que esté cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo, Elton John. Estoy un poco abrumada, es algo grande para mí. Meditando más y aprendiendo que mi espacio es invaluable y precioso”, escribió la cantante.

Britney Spears se sinceró sobre su última canción @britneyspears/Twitter

Acto seguido, reflexionó sobre ese sentimiento abrumador y notó que pudo haberse originado por los problemas familiares del pasado. También aclaró que hoy está dispuesta a ser una mejor versión de ella misma, una sin miedo y sin tapujos, “como cuando era joven”.

“Estoy aprendiendo que cada día es un borrón y cuenta nueva para tratar de ser una mejor persona y hacer lo que me hace feliz... Sí, hoy elijo la felicidad. Todos los días me digo a mí misma que debo dejar ir la amargura y tratar de perdonarme a mí y a los demás por lo que fue tan doloroso. Quiero ser intrépida como cuando era joven y no estar tan asustada y temerosa. Ruego que realmente haya verdad en el Espíritu Santo y espero que ese espíritu también esté con mis hijos. Sí… hoy elijo la felicidad y la alegría”, destacó.

Más tarde, la cantante publicó otro video en el que se mostraba sorprendida de que su nueva canción estuviera en el primer lugar en la lista de reproducciones en 40 países: “Holy shit, es el mejor día”, aseguró, ante lo cual sus fans nuevamente enloquecieron y la alentaron. Entre los comentarios estaba incluso el del actor Simon Curtis: “Te lo merecés”, le dijo en medio de la celebración que la volvió tendencia.