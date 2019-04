El cantante volvió a utilizar las redes sociales para pedir que "encuentren otro referente conservador para vuestras diatribas" Fuente: Archivo

Este domingo se celebra en España una nueva jornada de elecciones y, según explican los analistas, no está de todo claro quiénes serán los ganadores. A la estructura bipartidaria de siempre se sumaron nuevos agentes. Entre ellos, Vox, un partido nacionalista de extrema derecha nacido en 2013. Según sondeos, ésta terminaría siendo la quinta fuerza parlamentaria con unos 30 diputados. En este contexto, Andrés Calamaro se puso -e intentó quitarse, luego- en el eje de la tormenta.

El músico argentino había posteado en su cuenta oficial de Facebook un mensaje que fue interpretado como una inequívoca señal de apoyo a este partido: "Queridos ciudadanos de España y regiones. Mis valores los define mi voluntad, lo que considero no negociable", comenzaba expresando, y luego se refiere a los debates televisados de los que participaron durante la semana pasada los líderes del PSOE, PP, Ciudadanos y Unidad Podemos. "Estos cuatro políticos de oficio apenas si ofrecen gestos progresistas, mucho menos ofrecen blindar las instituciones que dan identidad a la cultura. Me cuesta elegir entre estos cuatro muchachos. En este escenario soy reaccionario porque no tengo dramas en blindar las instituciones culturales", continuaba el texto.

Y seguía: "Prefiero el vértigo de los patriotas y reaccionarios, a su manera me representan más que los moderados. Ya perdimos mucho, más perdimos en Argentina que en España. Como me importa el bien común, además de mi bien común que todavía tiene algo que perder, me abstengo de apoyar a los candidatos presentados en la televisión".

"Los oráculos me advierten de la posibilidad incómoda, los patriotas que piensan en los obreros y en la gente de trabajo pero sin ademanes progresistas para la platea. Y los oráculos son oráculos, hay que saber interpretar lo que nos dicen. El renunciamiento histórico de Antonio Escohotado, la posición incómoda de Fernando Sánchez Dragó y la voluntad de mi querido artista José Antonio Morante para mí hablan más que los debates en donde se tiran los trastos por la cabeza", plantea Calamaro, citando a tres personalidades que se mostraron cercanas a Vox.

Rápido de reflejos, Santiago Abascal, el líder de esa agrupación política, expuso también en las redes sociales el apoyo del cantante, destacando una frase de aquel posteo del Salmón: "Calamaro asegura que se abstiene de apoyar a los candidatos presentados en la televisión y se decanta por Vox: 'Prefiero el vértigo de los patriotas. De los que piensan en los obreros y en la gente de trabajo'.

De inmediato, Calamaro se convirtió en trending topic y, asombrado, volvió a referirse al tema. "Queridos españoles y autónomos, mía es la columna del pueblo, los intelectuales y los toreros, entre otros colectivos. Darle variedad al Congreso es el reflejo de la realidad supongo. Dudo de la existencia de las tradicionales alas de la derecha y la izquierda, este es un escenario de bancos y de Bruselas, un mundo globalista que defiende las tradiciones mientras las suprime igualando lo distinto. Respeto las diferencias en un momento en que, las diferencias, pesan en el destino de las naciones".

Y agregó: "Estoy en el diálogo y siempre amigable con todos los sectores. No puedo comportarme como si existiera internet, para mí la política es una cuestión cultural, nunca un motivo de rencillas personales ni furia. Tengo simpatía por hombres y mujeres en todos los sectores. No comulgo con la totalidad del programa de ningún partido".

La desmentida

La aclaración no convenció a muchos de sus seguidores, que esperaban que fuera más claro a la hora de tomar distancia de un partido con un fuerte discurso contra los inmigrantes, el feminismo, el aborto legal y gratuito y el matrimonio entre personas del mismo género.Tampoco a viejos amigos como Cecilia Roth, que en diálogo con el ciclo Terapia de Noticias, en LN+, no tuvo contemplación al señalar que el músico "está quemado" y relacionó a Vox con el franquismo,

Luego de borrar aquel primer mensaje que fue el que armó todo el revuelo, Calamaro volvió a insistir sobre el tema este sábado, pero esta vez para negar todo. "Estimado público, prensa y amigos: Tengo que salir a desmentir algo que nunca dije. No me pronuncié a favor de ningún partido político en España y tampoco voto en este país. No estoy para que me corran por izquierda, soy defensor de la cultura", escribió en Facebook.

"Mejor si no me usan de palanca para presumir de progresistas, soy dueño de lo que escribo pero no de aquello que publiquen en mi nombre, por así decirlo. No hago campaña para los partidos políticos porque no soy músico militante. Ruego que encuentren otro referente conservador para vuestras diatribas", finalizó Calamaro.

En su cuenta oficial de Twitter, eligió ser más expeditivo: "Estimado público, prensa y amigos: Tengo que salir a desmentir algo que nunca dije. No me pronuncie a favor de ningún partido político en España y tampoco voto en este país".