Christian Sancho está en medio de una desvinculación contractual que derivó en una confusa polémica. El modelo contó en una entrevista que apuesta a la diversidad sexual y a las pocas horas una reconocida marca de ropa interior anunció que finalizaba el contrato con el actor. Sancho se mostró sorprendido por la decisión y empezaron a correr las quejas por la supuesta discriminación. Pero recientemente se conocieron unos chats de agosto donde él mismo expresa su deseo de no continuar trabajando para la empresa.

"Fue y es todo muy raro, estoy sorprendido y dolido con todo esto. Mi contrato termina mañana, así que a partir de mañana voy a hablar", fue la respuesta del modelo a LA NACION cuando fue consultado ayer sobre el tema.

"No me merezco enterarme por un comunicado de Instagram que no seguía más en la empresa. Estaba en plena negociación para renovar y no lo merecemos", aseguró. Sin embargo, Alejandro Cipolla, el abogado de la firma, lo contradijo en las redes sociales: "Hoy voy aportar prueba que famoso modelo publicitario se aprovecha de la prensa que provoca la discriminación en temas de diversidad sexual".

Luego salieron a la luz los chats donde Sancho se dirigía a la empresa y comunicaba que prefería dar por terminada la relación laboral. El diálogo corresponde al 31 de agosto, y en uno de los fragmentos el actor expresó: "Lo estuve pensando muy bien y prefiero esta vuelta no renovar la campaña y nuestra publicidad, prefiero poner una pausa con la empresa".

Los chats de Christian Sancho con la empresa de ropa interior que lo desvinculó el mismo día que salió en la tapa de una revista a favor de la diversidad sexual

Sin embargo, durante el mes de septiembre Sancho repensó la propuesta y tras la mejora de algunas condiciones decidió seguir trabajando para la marca con la que trabaja hace ocho años.

LA NACION habló con el Doctor Cipolla, que representa a la empresa de ropa interior, y el letrado explicó: "Luego de esos chats el modelo quiso retomar el vínculo laboral, bajo todas las condiciones que quería, por ejemplo, no tener la obligación de exclusividad y otras cuestiones, y la empresa le informó que aceptaba las modificaciones".

"Una vez que se cerraron todos los cambios la empresa redactó el contrato y se lo mandó a su abogado. Los citaron a firmar el día 14 de septiembre a las 11.30 y nunca apareció ni él ni su abogado", afirmó Cipolla. Y agregó: "Más allá de que eso fue una total falta de respeto y ética de su parte, lo que pasó es que a las 12 del mediodía el abogado de Sancho informó que el monto final era muy bajo y que no iban a firmar".

El modelo promete dar su propia versión en las próximas horas. Su contrato finaliza este lunes 21 de septiembre y prefiere esperara que el vínculo laboral culmine definitivamente.

Por su parte, la empresa amenaza con hacer denuncia por daños y perjuicios contra Sancho por el "impacto negativo" que causó en la imagen de la marca de ropa interior.