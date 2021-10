En fotos: cómo eran los famosos cuando los conocimos y cómo están ahora

Algunos atravesaron las distintas etapas de su vida frente a las cámaras, otros los conocimos de más grandes, pero todos lograron mantenerse vigentes en una industria que muchas veces no perdona el paso del tiempo. Aquí presentamos un recorrido fotográfico por partida doble: del momento en el que algunas de las estrellas más importantes de Hollywood conquistaron el corazón del público a una imagen de la actualidad.

Amy Adams

Amy Adams a los 28 años, en Atrápame si puedes, y en una escena de La mujer en la ventana, a los 47. Imdb

En Atrápame si puedes, Amy Adams tenía 28 años y ya contaba con un ecléctico recorrido por películas y series televisivas destinadas al público adolescente como That ‘70s Show; Hechiceras; Buffy, la cazavampiros y Smalville. Sin embargo, fue en la película de 2002, dirigida por Steven Spielberg donde captó la mirada del público y la crítica. Luego vendría una larga cadena de éxitos en la pantalla grande: Encantada (2007), La duda (2008), El ganador (2010) y The Master (2012), entre otras. En 2013, además se puso por primera vez en la piel de Lois Lane, la leal novia de Superman. Ganó dos premios Globo de Oro a la mejor actriz: en 2013 por su rol en Escándalo americano (2013) y en 2014 por Big Eyes (2014). En 2018 volvió a la televisión para protagonizar la íntima e inquietante miniserie Sharp Objects. Y este año estrenó dos películas: La mujer en la ventana y Querido Evan Hansen. Adams se mantuvo siempre muy lejos de los escándalos y es muy cuidadosa de su intimidad. Está en pareja desde 2002 con el actor y artista plástico Darren Le Gallo y es madre de Aviana, de 11 años.

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher a los 20, en That '70 Show y en la actualidad, a los 43 Imdb

Ashton Kutcher dejó las pasarelas y se calzó el rol de Michael Kelso en 1998. Ese muchacho algo distraído, egocéntrico y de buen corazón que formaba parte del grupo de amigos de la serie That ‘70s Show le bastó eso para saltar a la fama. Allí compartía elenco con quien hoy es su esposa y la madre de sus dos hijos, Mila Kunis. Sin embargo, pasaría mucho tiempo para que lograran concretar su amor. En el medio, el actor estuvo en pareja con Brittany Murphy y en 2011 se casó con Demi Moore, de quien se divorció cuatro años después. Luego de aquella exitosa serie, se probaría como productor y presentador del programa de bromas Punk’d, de MTV, y llegarían películas como Hey, ¿dónde está mi auto?, Recién casados, El efecto mariposa, Muy parecido al amor, Locura de amor en Las Vegas. En la tele, en 2011 fue elegido para reemplazar a Charlie Sheen en Two and a Half Men y desde 2016 a 2020 protagonizó la serie The Ranch.

Anne Hathaway

Anne Hathaway a los 19, en Diario de una princesa, y en la actualidad Imdb

Dueña de una sonrisa única, Anne Hathaway acaparó todas las miradas a los 19, en la película infantil Diario de una princesa , en 2001. Cuatro años más tarde, en Secreto en la montaña llamaría nuevamente la atención al interpretar con gracia y talento un personaje muy diferente a los que venía encarando. Volvió a mostrar su versatilidad tiempo después en la exitosa El diablo viste a la moda. Luego llegarían Amor verdadero, El superagente 86, Guerra de novias, Alicia en el país de las maravillas, De amor y otras adicciones, y Batman: el caballero de la noche asciende, donde interpretó a la enigmática Gatúbela. En 2012 se puso en la piel de Fantine en la aclamada versión cinematográfica de Los miserables y se alzó con todos los premios: el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG. Este año estrenó la película El amor en tiempos de Covid y la serie Solos. Tras un romance con el empresario italiano Raffaello Follieri, que terminó en escándalo, la actriz encontró en 2012 al compañero ideal: el actor Adam Shulman, padre de sus dos hijos, Jontahan y Jack.

Ben Affleck

Ben Affleck a los 35 en En busca del destino y en una escena de El camino de regreso Imdb

Ben Affleck comenzó su carrera siendo un niño, pero sin dudas consiguió posicionarse dentro de la industria del entretenimiento en 1997, a los 35. Ese año protagonizó y escribió junto a Matt Damon En busca del destino, la película que se alzó con el Oscar al mejor guion original. Vendrían luego otros éxitos de la pantalla grande: Shakespeare apasionado, Fuerzas de la naturaleza, Pear Harbor, Asuntos de familia, La suma de todos los miedos, Daredevil, Argo, Apuesta máxima y Perdida. En 2016 se calzó por primera vez el ‘batitraje’ en Batman vs. Superman: El origen de la justicia. Este año, se lo pudo ver nuevamente en la piel del héroe de Ciudad Gótica en la esperada La Liga de la Justicia de Zack Snyder, y esta semana estrenó junto a su amigo Matt Damon El último duelo. En cuanto a su vida sentimental, en 1997 comenzó su romance con Gwyneth Paltrow, de quien se separaría definitivamente en 2000. Dos años más tarde llegaría a su vida Jennifer Lopez, con quien conformaría uno de los noviazgos más comentados y polémicos de aquella época. Pero en 2004 esa “primera vuelta” llegaría a su fin. Tiempo después empezó su relación con Jennifer Garner, quien se convertiría en su esposa y en la madre de sus hijos Violet, Seraphina y Samuel. Tras una década de amor, la pareja decidió divorciarse. Actualmente, tras un breve romance con la actriz Ana de Armas y haber reconocido públicamente su adicción al alcohol, se está dando una nueva oportunidad con su antiguo amor, JLo.

Diane Lane

Diane Lane a los 18 años en La ley de la calle y en una escena de Obsesión Imdb

En 1983 todo el mundo reparó en ella. Ese año, se estrenaron dos películas que marcaron a toda una generación, La ley de la calle y Los marginados. En ambos films de Francis Ford Coppola, Diane Lane era la única protagonista femenina en medio de elencos masculinos. En ese momento, tenía solo 18 años y toda una carrera por delante. Calles de fuego, Peligrosa seducción, Los residentes, Chaplin, Las dos caras de la moneda, La gran ciudad, Una tormenta perfecta, Infidelidad, Bajo el sol de Toscana, Días salvajes y Noches de tormenta son solo algunas de las decenas de películas que protagonizó. Al igual que a Affleck, se la pudo ver por última vez este año formando parte del universo cinematográfico de DC, al estrenarse el corte de Zack Snyder de La Liga de la Justicia. Allí personifica a Martha Kent, la madre adoptiva de Superman. Además es una de las protagonistas de la serie Y: The Last Man. En cuanto a su vida personal, en los años ochenta vivió un tórrido romance con Jon Bon Jovi -de hecho, fue la musa de “You Give Love a Bad Name”. Se casó con Christopher Lambert en 1988 y fruto de esa relación, que terminó en 1994, nació su única hija Jasmine. En 2004, pasaría nuevamente por el registro civil con el actor Josh Brolin, de quien finalmente se divorció ocho años más tarde.

Brad Pitt

Brad Pitt a los 28 en Thelma y Louise y en una escena de Ad Astra: Hacia las estrellas Imdb

Thelma y Louise fue, quizá, la primera gran película de los años 90. La historia de esas dos amigas que emprenden un viaje que termina en huida terminó de consagrar a sus protagonistas, Susan Sarandon y Gina Davis, pero también sirvió para que Hollywood y el público reparara en ese actor de sonrisa pícara que interpretó al cowboy que se queda con el botín. Brad Pitt en ese momento tenía 28 años y a partir de allí se convirtió en uno de los actores más buscados. Películas como Kalifornia, Entrevista con el vampiro, Leyendas de pasión, Pecados capitales, 12 monos, Los hijos de la calle, ¿Conoces a Joe Black?, El club de la pelea, Snatch: Cerdos y diamantes, La gran estafa, Troya, El curioso caso de Benjamin Button, Bastardos sin gloria, 12 años de esclavitud y Había una vez en Hollywood sirvieron para cimentar su carrera. Su éxito profesional mereció tantas portadas como sus vaivenes sentimentales. En los años 90 fue novio de Juliette Lewis, su compañera de elenco en Kalifornia. En el set de Pecados Capitales se enamoraría de Gwyneth Paltrow y luego viviría un romance con la talentosa actriz inglesa Thandie Newton. En 1998 hizo una participación especial en Friends y quedó flechado por Jennifer Aniston. Tras un comentadísimo noviazgo, pasaron por el altar en julio de 2000. Pero la pareja más adorada de Hollywood no prosperó. En el rodaje de Señor y Señora Smith, Pitt se enamoró perdidamente de Angelina Jolie. Luego de divorciarse de Aniston, en 2005, “blanqueó” su relación con Jolie. Juntos adoptaron a Zahara y él inició los trámites para ser legalmente el padre de Maddox, a quien la actriz había adoptado previamente. Luego llegarían Shiloh, Pax y los mellizos Vivienne y Knox. En 2014 decidieron formalizar su unión, pero dos años más tarde fueron los protagonistas de uno de los divorcios más controvertidos de la historia.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston a los 25 años y a los 52 Imdb

Jennifer Aniston encontró en Rachel Green, la bella, impulsiva y algo frívola protagonista de Friends, su papel consagratorio. La serie, que tuvo diez exitosas temporadas, sirvió para lanzarla a la fama y convertirla en una de las estrellas más convocadas de la industria. En comedias como Mi novia Polly, Dicen por ahí, Viviendo con mi ex, Marley y yo, Simplemente no te quiere, El cazarrecompensas, Papá por accidente, Quiero matar a mi jefe dejó en claro su manejo del humor, pero en 2014 sorprendió a todos con un giro sorpresivo en su carrera. En Cake mostró también su facilidad para el drama y para crear climas íntimos y profundos. Aniston es parte del grupo de grandes estrellas de Hollywood que en los últimos años se volcó a producir y protagonizar series para televisión. Este año se estrenó la segunda temporada de The Morning Show, la ficción que encabeza junto a Reese Witherspoon. Tras divorciarse de Brad Pitt -con quien mantiene una profunda relación de amistad- estuvo vinculada con el actor Vince Vaughn, el modelo Paul Sculfor y el músico John Mayer. En 2011 comenzó a salir con Justin Theroux y en agosto de 2015 se casó con él, pero tres años después anunció su divorcio “en buenos términos”.

Robert Pattinson

Robert Pattinson, a los 19 años, y en una escena de El diablo a todas horas Imdb

Cedric Diggory no solo se ganó el corazón de Hermione Granger, sino el de millones de fanáticos y fanáticas alrededor del mundo. En la versión cinematográfica de Harry Pottery el cádiz de fuego, quien le puso el cuerpo al gallardo adolescente fue Robert Pattinson . Y ese rol sirvió para que su carrera comenzara a despegar tanto dentro del Reino Unido como en los Estados Unidos. Tres años después encontraría en otra saga, Crepúsculo, un segundo punto de despegue y el primero de sus romances mediáticos. En aquella serie de películas, interpretó a Edward Cullen, un vampiro “bueno” que se enamora perdidamente de Bella Swan, una chica de armas tomar. Esa historia de ficción tuvo su correlato en la realidad: Pattinson y su coestrella, Kristen Stewart se convirtieron en la pareja joven más mediática de comienzo de siglo. Sin embargo, en este caso el final no fue feliz. Luego de que saliera a la luz una infidelidad de la actriz con el director Rupert Sanders, dieron por terminada la relación. Dos años más tarde, en 2014, comenzó un romance con la cantante británica FKA twigs, pero a pesar de llegar a comprometerse, la relación no prosperó. Desde 2018, Pattinson está en pareja con la modelo Suki Waterhouse. En 2017 protagonizó Good Time: Viviendo al límite, y su interpretación fue merecedora de varios premios, entre ellos el Gotham y el Independent Spirit. Luego llegarían la comedia Damsel y el film de ciencia ficción High Life. En 2019 protagonizó la película de época El Rey y el thriller The Lighthouse. En 2020 estrenó El diablo a todas horas, donde interpretó a un despiadado depredador sexual, y Tenet, film en el que le prestó el cuerpo a un agente de la CIA. Próximamente se convertirá en el sucesor de Affleck al convertirse en el nuevo Batman.

Sandra Bullock

Sandra Bullock Imdb.com

Su agente le recomendó no aceptar el papel y ella lo pensó dos veces. En 1994, Sandra Bullock contaba en su haber una decena de películas, pero la mayoría no había logrado ni el beneplácito de la crítica ni del público . A pesar de su miedo a seguir acumulando malas experiencias, decidió seguir su impulso y aceptar ser la protagonista femenina de Máxima velocidad. No se equivocó. El film en el que compartió cartel con Keanu Reeves se convirtió en un éxito de taquilla y le sirvió de plataforma de despegue para su alicaída carrera. En ese entonces, tenía 30 años. Un año después, recibiría su primera nominación a los Globo de Oro por su interpretación en Mientras dormías. Luego, llegarían los thrillers La red, Tiempo de matar, el drama romántico De amor y guerra y las comedias Hechizo de amor, Fuerzas de la naturaleza, 28 días y Miss Simpatía. En 2005 compuso a una mujer racista y reaccionaria en Crash: Vidas cruzadas, dejando en evidencia su ductilidad. Un año más tarde, volvería a formar pareja con Reeves, a las órdenes del argentino Alejandro Agresti en La casa del lago. En 2009 protagonizó la comedia La propuesta y fue nuevamente nominada para el Globo de Oro. Ese mismo año encabezó el elenco de Un sueño posible y consiguió al fin alzarse con aquel premio, al que sumó nada menos que un Oscar a la mejor actriz. Luego llegaría Gravedad, por la que cosecharía nuevas nominaciones. Este año se la podrá ver en el drama The Unforgivable. Fue novia de Matthew McConaughey y Ryan Gosling, pero pasó por el altar con el empresario Jesse G. James. Tras cinco años, el matrimonio terminó de la peor manera cuando salieron a la luz varias infidelidades de su entonces marido. Como madre soltera, adoptó dos niños: Louis y Laila. En agosto de 2015 apareció en su vida el exmodelo y fotógrafo, Bryan Randall y llegó para quedarse. Se conocieron en la boda de Aniston y Theroux.

Ryan Reynolds

