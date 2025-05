Dick Van Dyke y la “maldición” de vivir 100 años: “He perdido a muchos amigos”

A sus 99 años, Dick Van Dyke reveló que para él, es una “maldición” el hecho de vivir casi 100 años . La estrella de Mary Poppins reflexionó sobre lo duro que es despedirse de la gente que ama, quienes parten antes que él.

Durante una reciente entrevista que brindó en Malibú, California, junto a su esposa Arlene Silver, la estrella de Hollywood reflexionó sobre la muerte de su amigo Ed Asner en 2021, quien falleció antes de que pudieran concretar la remake de La extraña pareja.

Dick Van Dyke un tiempo atrás caminando por Los Angeles Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

“Hubiera sido muy divertido y lo perdimos. He perdido a muchos amigos ”, dijo Van Dyke, según reveló la revista People. “Ha sobrevivido a todo el mundo”, añadió Silver, que tiene 53 años. “ Esa es la maldición de vivir casi 100 años ”, retrucó él.

A pesar de la dureza de ver morir a la gente que quiere, Silver señaló que su esposo se ha mantenido “muy positivo” a medida que iban partiendo sus amigos y compañeros de trabajo. “Bueno, la vida ha sido buena conmigo. No me puedo quejar ”, reconoció Van Dyke.

La pareja, que está casada desde 2012, también habló de la duración de su matrimonio. “Nos llevamos muy bien. Todo el mundo decía que no funcionaría, pero acá estamos”, dijo el actor, refiriéndose a su diferencia de edad de 46 años. “Simplemente nos preocupamos mucho el uno por el otro”, agregó Silver, diciendo que “da miedo lo bien que funcionamos” y, en tono de broma, aseguró que “la gente de la misma edad no dura”.

La estrella de Chitty Chitty Bang Bang, que cumplirá 100 años en diciembre y planea celebrarlo con una “gran fiesta”, atribuyó su buena salud y estado físico a una rutina de ejercicios constante. “ Siempre he hecho ejercicio, tres días a la semana ”, dijo en enero en el podcast Where Everybody Knows Your Name. “Me agacho y hago muchos estiramientos y también hago yoga”, añadió, explicando que utiliza un equipo de entrenamiento que le hace sudar todo el cuerpo.

“Siempre he hecho ejercicio, tres días a la semana”, dijo el actor en enero Paul Morigi - Getty Images North America

El actor viene de vivir una situación dramática en los últimos meses, después de que su mansión de Malibú fuese alcanzada por las llamas durante los incendios ocurridos en diciembre del año pasado. “ El fuego venía de la colina, se podía ver ”, recordó durante una entrevista que brindó a finales del 2024, antes de relatar la dramática escena.

“ Estaba tratando de arrastrarme hasta el auto. Estaba realmente exhausto, no podía levantarme ”, recordó. “Y entonces, aparecieron tres vecinos y me salvaron”. La estrella se mostró muy agradecida con quienes lo rescataron, y contó que luego de dejarlo en un lugar a salvo, regresaron a su casa para “apagar un pequeño incendio en la casa de huéspedes”. “Me salvaron”, señaló, emocionado.

A pesar de que tanto él como su mujer pudieron escapar rápidamente, vivieron momentos de angustia debido a que una de sus mascotas desapareció durante la evacuación. “Arlene y yo hemos sido evacuados sanos y salvos con nuestros animales, excepto Bobo, que escapó cuando nos íbamos”, escribió Van Dyke en Facebook, refiriéndose a uno de sus gatos. “ Estamos orando para que él esté bien y para que nuestra comunidad en Serra Retreat sobreviva a estos terribles incendios ”, agregó.

Afortunadamente, Bobo estaba esperando a Van Dyke y Silver cuando regresaron a su casa unos días después, una vez que el fuego estuvo controlado en la zona. “Encontramos a Bobo tan pronto como llegamos a casa esta mañana”, agregó en una actualización junto a una foto del felino de pelaje anaranjado. “Hubo tanto interés en su desaparición que llamaron a Control de Animales para que ayudaran. Pero, afortunadamente, fue fácil encontrarlo y no sufrió daño alguno”, añadió relatando el final feliz de la historia.