El secreto de Dick Van Dyke para vivir 100 años y lo que más sufre del paso del tiempo: “Es frustrante”

El 13 de diciembre, Dick Van Dyke cumplirá 100 años. En la cercanía de su cumpleaños, el actor reveló que se sienta cada ve más atado a su hogar y que rechaza cualquier invitación que implique viajar, manteniendo su vida social reducida a las paredes de su mansión de 8 millones de dólares en Malibú, California.

Hablando sobre su centenario de vida, el actor declaró a la revista Sunday Times que “es frustrante sentirse debilitado en el mundo, tanto física como socialmente”. La estrella contó que recibo invitaciones para eventos u ofertas para actuar en Nueva York y Chicago, pero que prefiere pasar de ellas. “Ese tipo de viajes me agotan tanto que tengo que decir que no. Casi todas mis reuniones con amigos tienen que ser en mi casa”, asumió con algo de resignación.

Van Dyke espera ansioso llegar a los 100 años con la misma vitalidad Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

A pesar de los achaques de la edad, Dick no se mostró pesimista en absoluto durante la entrevista, en la que habló sobre su secreto para la felicidad y cómo se mantiene en forma a pesar de los años.

La estrella estadounidense admitió que su esposa Arlene Silver, de 54 años, lo ayuda a sentirse joven, ya que lo alienta a encontrar nuevas formas de mantenerse activo. “Conocí a Arlene en 2006 y rápidamente se convirtió en mi alma gemela y el amor de mi vida. Sin duda, nuestro romance actual es la razón más importante por la que no me he convertido en un gruñón hermético”, confesó. “Arlene tiene la mitad de mi edad y me hace sentir entre dos tercios y tres cuartos de mi edad, lo que sigue siendo mucho”, continuó.

Además, Van Dyke reveló que una de las formas en que intenta mantenerse joven es yendo al gimnasio tres veces por semana. “Me agacho y hago muchos estiramientos y también hago yoga”, explicó. El mes pasado incluso fue fotografiado por los paparazzi flexionando sus músculos mientras disfrutaba de una productiva jornada de ejercicios.

Durante su jornada de gimnasia, se encontró con el cantante ganador del Grammy Rick Springfield, quien subió una foto junto al actor a sus redes sociales. “Estaba grabando un episodio de Men’s Health y fui al gimnasio, ¿y quién estaba ahí? Dick Van Dyke, de 99 años, entrenando en todas las máquinas", escribió. “Dick lleva unos 30 años viviendo en Malibú y es una persona increíble”, continuó el artista. “Pensaba que yo estaba en buena forma a mis 76 años, pero Dick se levantó de la máquina de press de pecho e hizo unos pasos de baile antes de que me fuera. ¡Increíble!“.

Hace un tiempo, la estrella de Mary Poppins reflexionó sobre lo duro que es vivir tanto y despedirse de la gente que ama, quienes parten antes que él. "He perdido a muchos amigos”, dijo Van Dyke, según reveló la revista People. “Ha sobrevivido a todo el mundo”, añadió su esposa Silver. “Esa es la maldición de vivir casi 100 años”, retrucó él.

A pesar de la dureza de ver morir a la gente que quiere, Silver señaló que su esposo se ha mantenido “muy positivo” a medida que iban partiendo sus amigos y compañeros de trabajo. “Bueno, la vida ha sido buena conmigo. No me puedo quejar”, reconoció Van Dyke.

En los últimos meses, el actor vivió una situación dramática después de que su mansión de Malibú fuese alcanzada por las llamas durante los incendios ocurridos en diciembre del año pasado. “El fuego venía de la colina, se podía ver”, recordó durante una entrevista que brindó a finales del 2024, antes de relatar la dramática escena.

“Estaba tratando de arrastrarme hasta el auto. Estaba realmente exhausto, no podía levantarme”, recordó. “Y entonces, aparecieron tres vecinos y me salvaron”. A pesar de que tanto él como su mujer pudieron escapar rápidamente, vivieron momentos de angustia debido a que una de sus mascotas desapareció durante la evacuación. “Arlene y yo hemos sido evacuados sanos y salvos con nuestros animales, excepto Bobo, que escapó cuando nos íbamos”, escribió Van Dyke en Facebook, refiriéndose a uno de sus gatos. Afortunadamente, Bobo estaba esperando a Van Dyke y Silver cuando regresaron a su casa unos días después, una vez que el fuego estuvo controlado en la zona.