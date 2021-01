Diego Díaz y varios de sus compañeros de TyC, contagiados de coronavirus

Diego Díaz Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2021 • 23:47

Un brote de coronavirus modificó la estructura de TyC Sports verano, la cual se desarrolla este mes como todos los años desde Mar del Plata. Varios integrantes del programa Súper fútbol, entre quienes se encuentran Diego Díaz, Daniel Montenegro, Nicolás Cambiasso, Guido Glaiatt, Gastón Edul, miembros de la producción y algunos técnicos del canal, debieron regresar a la Ciudad de Buenos Aires para cumplir la cuarentena.

Debido a esto, fuentes del canal le confirmaron a LA NACIÓN que Gastón Recondo tomará la posta del programa que se mite por TyC Sports a las 12. De momento, aún se decidió si el mismo saldrá desde los estudios del canal ubicados en el centro porteño o si el ciclo se emitirá desde la costa. En la nueva propuesta, Recondo estará acompañado entre otros por Martin Arévalo, José Chatruc y Cristian Traverso.

El otro ciclo de TyC Sports verano que se emite desde la ciudad balnearia es Presión Alta, que está a cargo de Hugo Balassone, Gustavo Grabia, Lucas Beltramo y Diego Cagna. De momento, se emitirá desde la ciudad, pero sus integrantes podrán viajar a la costa en los próximos días.

En diálogo con LA NACIÓN, Díaz expresó cómo se enteró: "Me estaba yendo a correr solo y me llamaron unos compañeros que estaban yendo a hisoparse, fui y varios dimos positivos. La costa más allá del control horario, es un lío. Gente joven y no tan joven, hace cualquiera. Me da lástima por los que nos cuidamos y por los comercios que hacen bien las cosas y pagan las consecuencias".

La historia que compartió Diego Díaz en su Instagram Crédito: Instagram

En el video que compartió en sus redes sociales, Díaz expresó: "Soy Covid positivo, junto a compañeros del canal, que nos hemos vuelto todos a Buenos Aires. Ya estoy en mi casa, y la programación va a continuar con algunos reemplazos. Por suerte, hasta ahora soy asintomático, les pediría por favor que se cuiden. Creo que hay mucha gente que no está tomando en cuenta esto, se han relajado (.). Pero quiero aclarar que soy Covid positivo, soy asintomático y espero que esto pase pronto".

Con la colaboración de Pablo Montagna.

Conforme a los criterios de Más información