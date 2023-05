Diego Korol no vuelve a Sin codificar y se va a España con su familia: “Irse no es lo más fácil, sé que vamos a extrañar”

escuchar

El rumor del regreso de Peligro: Sin codificar si hizo cada vez más fuerte desde que Marcelo Tinelli asumió como director artístico de América. ¿Vuelve el ya clásico ciclo de humor que desde el 2008 pasó por América, Telefe y Net TV? LA NACION habló con Diego Korol, que despejó dudas sobre esos rumores y contó que en junio se va con su familia a España para sumarse a dos interesantes proyectos.

-¿Vuelve Sin codificar?

-Lo piden hace muchos años y diariamente (risas), pero la verdad es que no tuve ninguna propuesta concreta. Sé que cuando Marcelo se incorporó a América circuló como uno de los proyectos a hacerse a lo largo de este año. El otro día tuve una charla con el Chato Prada porque se enteró del proyecto que tengo en España, hablamos de cualquier otra cosa y también se tocó el tema, pero no hay propuestas concretas para hacer Sin codificar, al menos por el momento.

-¿Te vas a vivir España?

-Sí, a mediados de junio, a Madrid. Me hicieron una propuesta de una productora que se llama Sic Tres, es de un argentino que vive allá hace muchos años, trabaja con eventos y corporativos y va a desarrollar un contenido audiovisual y de creatividad; me ofrecieron manejar ese departamento. Desde ahí voy a mantener mi trabajo en Direct TV televisión y radio, con entrevistas a jugadores y derechos que tiene la señal. También me invitaron a participar del departamento creativo de algo que me interesa mucho, el Museo de Legends, una muy buena idea de gente argentina que es un museo del fútbol que se inaugura en junio, en la Puerta del Sol, en Madrid. La suma de todo eso me gusta y me voy a España.

-¿Por tiempo indefinido o con pasaje de vuelta?

-En principio es para llevar adelante estos proyectos. Siempre tuve la posibilidad de ir y venir a España haciendo notas y coberturas. Las últimas veces que estuve me acerqué mucho a los chicos de Legends... y eso junto con la propuesta de Sic Tres son cosas que tienen que ver con la creatividad y la producción, que siempre me interesaron. Sin descuidar mi trabajo en Direct TV radio y televisión, lo que me va hacer estar en contacto con la realidad argentina.

-¿Entonces no te vas enojado con el país?

-No y esa es una preocupación, la verdad. Es un desafío ligado al fútbol y siempre me gustó. Lo tomo como una linda propuesta y una oportunidad porque al contratarme también me facilita el tema papeles para estar en España . Es una cuestión a disfrutar en el ámbito laboral y ver cómo funciona la familia allá con estas nuevas experiencias.

-¿Qué dijeron tu mujer, Romina, y tu hijo, José?

-Lo charlamos mucho los tres. Mi hijo sabe que es un proyecto y que podemos ir y volver. Las puertas de su colegio acá quedan abiertas. De hecho, hay un colegio bastante parecido allá, que ellos nos recomendaron para, en el caso de volver, poder incorporarse automáticamente. De ninguna manera salimos espantados del país. Al contrario, siempre nos ha ido bien y somos agradecidos. Esta es una oportunidad, un plus, y no quiero quedar en el medio de otra grieta nueva, la del que se va o el que se queda. La propuesta que me hicieron es súper interesante, lo del museo me apasiona porque además está también Marcelo Ordás, que acaba de entregarle al Papa una camiseta argentina. Es lindo lo que se está armando y está bueno que me tengan en cuenta. Es un proyecto impresionante en un edificio con siete plantas donde habrá miles de camisetas y objetos que tiene que ver con el fútbol mundial, experiencias interactivas.

-¿Viviste en otro país alguna vez?

-Muchos años fui y vine a España y una vez me tocó quedarme un año. Fue casi de casualidad porque en Videomatch me iban pidiendo que me quedara para otro partido y así pasaron los meses, pero no es lo mismos instalarte sabiendo que volvés.

-Esta vez no volvés...

-La idea es ir para sumarme a estos proyectos y ver cómo la pasamos, si nos adaptamos, si extrañamos. No lo tomamos como que nos vamos y no volvemos más. De hecho, queda la casa, el auto, la familia. Simplemente, es una posibilidad linda. Los últimos meses fui a España para ver cómo es el laburo y el lugar en el que vamos a vivir. Es algo interesante para no dejar pasar y aprovechar. Todo cerró. Cuando se lo contamos a mi hijo -que es muy futbolero y salvando todas las distancias y siendo respetuosos de cada profesión- para que lo entendiera le dijimos que era como un jugador de fútbol que a veces le toca jugar en otro lado y se va con la familia. Nosotros, como familia, somos de estar en un mismo lugar siempre y esta es una oportunidad para movernos un poquito. Va a estar bueno también mostrarle otra cosa a mi hijo, no sé si mejor o peor, simplemente es otra cosa, y entre los tres decidir si nos quedamos más tiempo o volvemos. No tengo nada contra el país, al contrario.

-¿Cuesta despedirse?

-Me lo estoy tomando tranquilo, con ese concepto que contaba. Por ejemplo, los compañeritos de mi hijo querían hacerle un partido despedida y yo propuse que fuera un partido de buen viaje. Cuesta a nivel familiar, obvio, pero es una oportunidad. Irse no es lo más fácil del mundo, sé que vamos a extrañar, pero como familia nos vamos a dar la posibilidad de ver cómo nos va en este proyecto.