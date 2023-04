Marcelo Tinelli sueña con seguir sumando figuras a América mientras Telefe y eltrece analizan sus próximas apuestas

escuchar

Son horas de mucho movimiento en el canal de Palermo, que desbancó del tercer lugar en las mediciones de Ibope a Canal 9 en los últimos dos meses y se ubicó detrás de eltrece. Cualquiera que camine por la calle Fitz Roy puede cruzarse a Federico Hoppe, al Chato Prada, a Gabriel Fernández, a las jefas de coaches que ya buscan bailarines para el certamen y al mismísimo Marcelo Tinelli que está muy activo , visita programas y comparte reuniones con José Nuñez, Fernanda Merdeni y Marta Bucana, directivos históricos de América.

Algunos integrantes de la industria que charlaban con el conductor en el verano -cuando empezó el acercamiento con el canal- sostienen que el objetivo principal de Tinelli en su rol como gerente siempre fue “tener figuras” . Hablan de recrear la mística del Telefe de los 90, en el que Gustavo Yankelevich armó un dream team con Susana Giménez, Ricardo Darín, Luis Brandoni, Carlos Calvo, Pablo Rago, Guillermo Francella y Tinelli mismo al frente de VideoMatch.

El lunes 1° de mayo, el conductor va a asumir oficialmente como gerente de programación . Ese día va a anunciar como el primer logro de su gestión, la llegada de Mariana Fabbiani a la grilla . El miércoles será la firma de contrato. Desde el riñón de Mandarina cuentan que Tinelli gestionó personalmente el acercamiento: “Esto viene hace meses, la convenció de volver” , sentencian. Es que Mariana venía trabajando en otro proyecto que la tiene muy entusiasmada y complementa la TV con la moda, se trata de un docureality que produce Mandarina Contenidos para Star+. Grabó entrevistas en Nueva York, Milan, París y Londres”.

En los próximos meses, se dará su regreso a la televisión abierta. La conductora ya formó parte del canal entre 2005 y 2011, período en el que estuvo al frente de Resumen de los medios. En las primeras temporadas, Fabbiani contó con el acompañamiento de figuras de la talla de Humberto Tortonese, Mariana Briski y Juan Carlos Mesa. Repasaba con mucho humor las noticias del día. Pero en este caso, su llegada será con otro formato . Va a estar al frente de su clásico El diario de mariana, que estuvo siete temporadas en la pantalla de eltrece. El estreno está previsto para fines de mayo o comienzos de junio. La danza de nombres para el panel ya está en marcha. La pareja de Mariano Chihade quiere tenerla a Luciana Geuna, que se despidió de Telenoche a fines de 2022, pero sigue vinculada a Todo Noticias con participaciones especiales y su programa Verdad Consecuencia. Para contar las historias policiales suenan Facundo Pastor y Martín Candalaft. Ambos nombres fueron resistidos por Rolando Graña, que encabeza el sector de noticias del canal y que sugirió a otros periodistas como alternativas. El horario en el que debutará Fabbiani aún no está definido y el contrato es flexible en ese sentido. El canal tiene voz y voto en la decisión final. La idea inicial es que se emita en su horario histórico de las 14.30, pero para cumplir con esto, las autoridades deberían adelantar y acortar al resto de la grilla.

Marcela Tinayre está entusiasmada con la propuesta de ser la nueva conductora de Polémica en el bar (Fuente: ARCHIVO)

Otra figura en la mira del bolivarense es Marcela Tinayre. La quiere al frente de Polémica en el bar. Ya grabó el piloto en el mismo estudio que Andy Kusnetzoff hacía PH y el 4 de mayo hará un segundo rodaje para probar con panelistas diferentes al de la primera versión, en la que estuvieron Fernando Burlando, Flavio Mendoza, Ceferino Reato, Andrea Rincón, Gabriel Shultz, Pachu Peña y Martín Salwe. Tanto Tinelli como las autoridades del canal quedaron conformes y sorprendidas con el desempeño de Tinayre en el histórico ciclo de Sofovich. Otros nombres que evalúan para esta mesa rotativa son el de Luciana Salazar (que ya formó parte del ciclo), Paulo Vilouta y Gastón Recondo. El rol de Ceferino Reato en la mesa también gustó mucho y quieren sumar a Walter “Alfa” Santiago . No obstante, la negociación por los exparticipantes de Gran Hermano es un nudo difícil de desatar. En el caso de Polémica..., quizás pueda destrabarse por tratarse de la misma productora: Kuarzo. Martín Kweller trabaja para hacerle un lugar en la mesa. Desde las oficinas de Cabrera y Ravignani cuentan que “Tinayre está muy entusiasmada con el proyecto, hace aportes y sugerencias”. Los mismos productores que trabajaron en el primer piloto confirman que “es una versión más moderna” del clásico bar. Como suele pasar, la realización de la escenografía está demorada. La intención es debutar apenas definan los integrantes de la mesa y firmen los contratos para capitalizar el buen número del prime time del tándem LAM – Noche al Dente e ir a las 23. Pero todo esto se reacomodará en unos meses con la llegada del propio Tinelli y su “Bailando por un sueño 2023″, que ya abrió su convocatoria a bailarines y que debutaría a mediados de julio . El concurso de baile no será el único programa que tendrá al flamante gerente de programación, también habrá un ciclo los fines de semana en el que viajará por el mundo con su primo “El Tirri”. Y para los sábados y domingos habrá otra sorpresa que Tinelli aún no quiere “decodificar”.

Hay otros dos nombres del riñón de LaFlia que quieren incorporar: Pedro Alfonso y Paula Chaves. Todavía no hay ofertas concretas pero ya hubo un acercamiento.

Tinelli quiere a Pedro Alfonso y a Paula Chaves en la pantalla de América Instagram

Qué prepara Telefe y eltrece para mitad de año

Lizy Tagliani está a full con las grabaciones de Got Talent Argentina, que saldrá por la pantalla de Telefe después de mitad de año PATRICIO PIDAL - AFV

Telefe no se duerme en los laureles y prepara lanzamientos para la segunda parte del año . La exclusividad de los “hermanitos” se debe a que trabajan sobre un streaming similar a Luzu TV para que Julieta Poggio, Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila “la Tora” Villar tengan un programa diario. Además en octubre vuelve Gran Hermano y quieren contar con varios de los exparticipantes como panelistas de todos los programas de la señal. Buscan repetir el éxito de la primera edición, que significó récords de audiencia e hizo crecer notoriamente las mediciones de otros magazines como A la Barbarrosa y Cortá por Lozano.

El canal liderado por Darío Turovelzky ya puso en marcha Got talent Argentina y sus las largas jornadas de grabación son en el mismo estudio en el que se hacía La Voz... Montaron ahí mismo una especie de teatro con gran despliegue de escenografía. Lizy Tagliani está al mando y la acompaña un jurado integrado por Florencia Peña, Abel Pintos, La Joaqui y el coreógrafo Emir Abdul. La idea es que cuando MasterChef se esté despidiendo de la pantalla haga su entrada triunfal este show de talentos.

Por otro lado, el escándalo de Jey Mammon truncó El show Mammon , un proyecto que estaba en gestación pero que, por estas horas, está decidido que no salga al aire. Por eso Telefe busca alternativas. La más concreta es reflotar el ya clásico PH de Andy Kusnetzoff, que se molestó cuando le comunicaron que no había lugar para él en 2023. La fecha de regreso sería agosto, aunque aún no hay nada confirmado. El ciclo había quedado fuera de la programación y parte de su producción ya estaba trabajando en otros programas de Kuarzo.

Barassi vuelve a la pantalla chica con un programa de entretenimientos Santiago Cichero/AFV

En la vereda de enfrente, eltrece prepara un late night para Sergio Lapegüe, que rechazó hace algunos meses la oferta de Jotax para sumarse a América como figura del prime time. En el canal de Constitución ya trabajan en la escenografía, que tendrá espacio para la Lapeband, un cocinero y un bartender. En las últimas semanas hubo reuniones para definir el nombre y el equipo de producción. Además está en proceso el programa de Dario Barassi. Las autoridades de eltrece aceleran para que el debut sea a fines de mayo. Ahora caigo, así se llamará el formato, ocupará el lugar de Canta conmigo ahora, que emite sus últimos episodios grabados en 2022. El nuevo proyecto de Boxfish, que se graba en Estudios Baires en Don Torcuato porque se necesita doble altura para que los participantes caigan desde una plataforma al responder mal, genera mucha expectativa . La gerencia del canal del sol espera que ayude a subir el promedio de rating de la señal y sobre todo a mejorar el piso que recibe Telenoche, que pierde noche a noche con Telefe Noticias.

En uno de sus años más complicados, pero ya sin el fenómeno de Gran Hermano enfrente, eltrece dio por terminada la negociación con Mirtha Legrand. Quedan pocas figuras en la marquesina de entrada al canal de Constitución. Ya no hay relación contractual entre la diva de los almuerzos y la señal que lidera Adrián Suar. Hubo una oferta que StoryLab rechazó hace unos meses. En el afán de retener a una figura de la talla de Mirtha, eltrece podría intentar una última propuesta superadora, pero las dos partes saben que eso no va a suceder. De esta manera, La Chiqui podría ser otra figura que se suma a América. La gerencia del canal palermitano maneja el tema con absoluto hermetismo. Mirtha sabe que el nuevo gerente artístico “se muere por tenerla” y se reunirá con ella, pero a modo personal. Nacho Viale mantiene charlas y evalúa opciones, pero aún no hay ningún tipo de negociación. No quiere apresurarse y aunque la próxima semana habrá reuniones, en América quieren asegurarse que las puertas con eltrece estén completamente cerradas. Sin embargo, también suben la apuesta: “si viene Mirtha, viene Juana”.