Diego Leuco, sobre el presente sentimental de Jorge Lanata: “Lo veo bien, contento, de buen humor”

Además de ser la nueva dupla de la conducción de Telenoche, Luciana Geuna y Diego Leuco tienen otra cosa en común: los dos trabajaron mucho tiempo con Jorge Lanata, que también tiene una columna en el renovado noticiero de eltrece.

Ambos coinciden en que el conducto de PPT “está enamorado”. “Lo veo bien, contento, de buen humor”, marca Leuco. Y es que Lanata está de novio con la abogada Elba Marcovecchio, del estudio de Fernando Burlando. La relación lleva poco más de cinco meses y va viento en popa. Tan bien lo vio Leuco que le dieron ganas también de enamorarse: “Hoy estoy solo pero como para conocer a alguien, y me encantaría ser padre”.

Leuco contó además por qué dejó el programa de Lanata en las mañanas de Radio Mitre, Lanata sin filtro: “Dejé el programa porque después de siete años tenía ganas de conducir mi propio programa de radio, y se dio esa posibilidad [ahora conduce Diego a la tarde, también en Mitre]. Lo hablé con Jorge directamente y me dijo: ‘Obvio, me parece bárbaro’”.

Geuna se refirió además a cómo se sintió cuando, hace algunas semanas, contrajo covid y experimentó algunos síntomas: “Me asusté mucho. Hasta que me enfermé lo vivía de una manera inconsciente. Volví de vacaciones un domingo a la noche, me hisopé el lunes y me dio negativo, pero el jueves empecé a sentirme mal y el viernes me sentía muy mal, me dolía hasta el último hueso. Fueron tres o cuatro días de sentirme así y después me quedé sin energía”.

Leuco, en cambio, no tuvo Covid: “Me hice el estudio de anticuerpos y no lo tuve. Trato de cuidarme mucho, de cumplir con todo, y me saco el barbijo solamente cuando estamos al aire. Me cuido por mis mayores, por ejemplo visito a mi abuela porque me dice que me quiere ver, que me extraña y eso también es una parte importante. Me preocupo por mis viejos porque además mi papá tiene diabetes y 66 años. Se cuida mucho y confía en eso. Con todos los cuidados, hay que aprender a convivir con el Covid”.

