Luciana Geuna, tras contagiarse Covid-19: “Lo que viene con el virus es vulnerabilidad”

Luciana Geuna se suma a la lista de periodistas que han dado positivo en la prueba de coronavirus. Tras permanecer varios días aislada junto a su familia, la conductora de Telenoche celebró que los síntomas que experimenta no han presentado mayores complicaciones y contó cómo transita la enfermedad.

“Hoy salió festejo en casa. Hay buenas razones: cumplimos el octavo día de aislamiento por covid positivo”, escribió el domingo en su cuenta de Instagram, junto a un video en el que se puede ver a sus hijos disfrutando de una tarde de pileta. “El octavo, es el día en que se va el miedo a que este bicho traicionero bifurque adentro de tu cuerpo y se complique. Porque más allá de los síntomas, de si te duele más o menos el cuerpo, o te saca más o menos energía, lo que viene con el covid es una certeza tremenda de vulnerabilidad. Así que eso. Festejo y agradecimiento. Lo pasamos. Lo dicen todos. Lo decimos todos. Y es muy cierto: #cuidate”, finalizó.

“Puse eso ayer porque era como ver la puerta de salida. Mientras dura te agarra como un vértigo, pero ya casi estamos”, le explicó Geuna a LA NACION. “Me dio positivo a mí, yo empecé con los síntomas el jueves de la semana anterior. Me quedé guardada porque pensé que no podía ser, pero el domingo 31 me fui a hisopar a La Rural, y me dio positivo. Mi marido empezó con síntomas el lunes, pero lo suyo fue mucho más leve, por suerte; lo mío fue como una gripe fuerte”, aseguró.

Las muestras de afecto para Geuna y su familia no se hicieron esperar por parte de sus colegas, amigos y seguidores en las redes sociales. “Te quiero, amiga. Qué buena noticia”, escribió la presentadora Sandra Borghi. “Lindos”, agregó la modelo y conductora Carolina Prat al referirse al video compartido de sus hijos.

“Vamos, Lu”, fue el mensaje de ánimo que le dedicó su compañero en el noticiero, Diego Leuco. En sus historias, la periodista compartió un posteo realizado por este último anunciando la fecha del regreso. “El 17 arranca un nuevo Telenoche, amigos. Hay un equipo enorme laburando y dejando todo para que amen el programa que se viene. Los esperamos ansiosos y felices”, escribió.

LA NACION