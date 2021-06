Diego Ramos, sobre el final de TV Nostra: “Siento tristeza por perder un trabajo y sorpresa por cómo fue”

El abrupto final de TV Nostra, el ciclo nocturno comandado por Jorge Rial en América, sigue dando de qué hablar. A menos de cumplir dos meses al aire, el conductor dio a conocer su renuncia al programa el último viernes, algo que tomó por sorpresa no solo al público sino también a sus propios compañeros, Marina Calabró, Ángela Lerena y Diego Ramos.

Según trascendió, esa sorpresa habría derivado en malestar por parte de Rial, quien curiosamente dejó de seguir en Instagram a Calabró y Ramos luego de que él enviara una serie de mensajes en el grupo de WhatsApp que compartían y supuestamente no recibiera respuesta por parte de ellos. “Me parece un poco infantil. Eso lo hace el piberío. Te dejo de seguir como un acto de enojo. Es raro, pero lo respeto. Por lo que leí en portales dejó de seguir también a Diego, a América y a Intrusos, así que… No sé, tendrá él también necesidad de preservarse, de abstraerse de lo que pasa en la tele, de TV Nostra. No sé. No me corresponde hacer psicología, no me quiero extralimitar”, señaló Calabró en diálogo con LA NACION.

“Él mandó un par de mensajes el fin de semana. Hasta donde yo estuve en el chat no hubo demasiada respuesta. Y es lógico, todavía estamos todos acusando la piña. La verdad es que yo no tenía margen ni para leer, ni para contestar, ni para nada. Estaba lamiendo mis heridas. Digo la verdad, él mismo dijo en su alocución del viernes ‘mis compañeros se enteraron a las seis de la tarde’. Y yo lo corregí: a las seis y media, porque la reunión estaba citada para esa hora. Pero en este punto ya es llorar sobre la leche derramada, no tiene mucho sentido”, agregó la politóloga.

Consultado por LA NACION, Ramos prefirió no sumarse a la polémica, pero sí aseguró sentir “tristeza por perder un trabajo” y por las circunstancias en las que se produjo el final de TV Nostra. “Fue una sorpresa, pero [hay que] aceptar que si no podía seguir Jorge [Rial] mucho no se podía hacer . Así lo expresé cuando me lo comunicaron, y sigo diciendo lo mismo”, explicó.

Ángela Lerena, en tanto, le dedicó un posteo al conductor horas después de que se confirmara el final de TV Nostra. “Gracias, Jorge Rial, por haber visto en mí algo que ni yo había descubierto. Gracias, Marina Calabró y Diego Ramos por el compañerismo. Gracias, América TV por la oportunidad. Gracias a todos: me llevo mucho”, escribió la periodista deportiva en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se la puede ver acompañada del conductor.

