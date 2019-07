Así espió Diplo a La Mona 00:07

Pasan los años y La Mona Jiménez no para de causar sensación. Concentrado en su música, no suele estar al tanto de las nuevas estrellas del pop universal ni mucho menos de la oleada de mega DJs que viaja por el mundo musicalizando megafiestas. Sin ir más lejos, este año fue convocado para cantar en el Lollapalooza Argentina, donde confluyen artistas de los géneros más diversos de distintas partes del mundo, y cuando se cruzó con Perry Farrell, el creador del festival, no lo reconoció. El blooper fue registrado por LA NACION y se hizo rápidamente viral.

Un nuevo encuentro con una estrella internacional lo tiene ahora en los Trending Topics de la Argentina: el famoso DJ Diplo se lo cruzó en Jamaica y quedó tan sorprendido con la atracción que causaba a su paso, que lo contó en Instagram: "Este tipo es muy famoso", escribió en una story en la que registra cómo unas argentinas lo saludan en el avión afectuosamente. Como un paparazzi, Diplo espió los movimientos de La Mona, y en cuanto pudo, aprovechó un momento en el aeropuerto de Montego Bay, Jamaica, para pedirle una foto que posteó de inmediato en la red social. En el epígrafe, escribió: "Todo el mundo se estaba sacando fotos con este tipo así que yo también lo hice".