El poderoso mensaje de Laura Novoa sobre la dislexia: “No se le puede seguir dando pastillitas a los chicos para que entren en el Sistema”

La actriz Laura Novoa volvió a referirse a la dislexia para generar conciencia e incentivar un cambio social. Según dijo en el programa Los Mammones (AméricaTV), que conduce Jey Mammon “el sistema es muy dañino” y espera que a través de su lucha, así como el de todas las personas que lo padecen, se entienda que el aprendizaje se tiene que hacer desde un lugar diferente.

Después de un mensaje de la cantante Sandra Mihanovich, quien recordó la participación que tuvieron ambas en el Cantando 2020 (El Trece) en el Día Internacional de la Dislexia, la actriz recordó que días atrás había confesado que padecía el trastorno.

“Se me juntaron muchas verdades. Tener ese espacio, que por momentos es tan conflictivo y, a la vez, yo me siento un ser político. Fue importante poder decir que era disléxica y defender todo lo que tiene que ver con el feminismo, de la mano de Sandra Mihanovich, a quien admiré toda la vida”, dijo Novoa.

Conmovedor mensaje de Laura Novoa sobre la dislexia - Fuente: América TV

La actriz especificó que los disléxicos son “sobrevivientes de un sistema educativo que lo único que hace es a los niños diferentes lastimarlos y lastimarlos”, apuntó y agregó “por eso a mí me encanta decir que soy coach, no doy clases de teatro. Me encanta levantar gente caída, sean artistas o no. Los maestros vienen y te lastiman”, afirmó.

A su vez hizo hincapié en el sistema educativo y como este repercute en el aprendizaje de las personas que padecen este desorden. “Lo que uno aprende es que las dificultades y los defectos que el sistema educativo ve como algo malo son, en realidad, grandes oportunidades. El sistema es muy dañino”, apuntó.

"Si les seguimos dando pastillitas a los chicos para que entren en el sistema porque tienen Add, perdemos muchos artistas en el camino" Laura Novoa

“La sociedad está estructurada de esa manera y es hora de deconstruirla para pensar en otro tipo de sistema. Si les seguimos dando pastillitas a los chicos para que entren en el Sistema porque tienen Add (Desorden del Déficit de Atención), perdemos muchos artistas en el camino. Hay una película que se llama ‘La familia del futuro’, en la que brindan cada vez que alguien se equivoca. El motivo por el cual no decía que era disléxica en el ‘Cantando’ era porque no quería victimizarme”, concluyó.

