Dolores Fonzi, sobre su salud: "Uno no puede controlar todo"

La actriz, que está a punto de estrenar una película, habló sobre su salud y sobre el quiebre en el colectivo Actrices Argentinas

Tras vencer un cáncer de mama, Dolores Fonzi habló sobre su salud. En abril de este año le detectaron la enfermedad y, si bien la actriz prefirió mantenerlo en secreto (muchos familiares no lo sabían), la noticia se filtró en los medios, hecho que produjo su enojó en aquél momento.

Ya recuperada -después de una operación y varios meses de tratamiento-, Dolores rompió el silencio y habló del tema en Intrusos: "Estoy bárbara, muy bien (.) Tuve este asunto de salud en abril que fue obviamente re fuerte, intenso y contundente pero que, ahora en el tiempo y como me dijo mi médico, suma. En el momento decís: '¿Qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Cómo?' Y ahora decís: '¿Por qué no a mi?'", contó movilizada. Luego, su relato siguió con una recomendación para todas las mujeres: "Vayan al médico, háganse mamografías, ecografías, chequeos, no sean vagas".

A su vez, y lejos de victimizarse, Fonzi se refirió a la enseñanza positiva que esta enfermedad le dejó en su vida: "Vas viviendo y hay que aceptar las cosas, vas reflexionando, la vida va cambiando y, bueno, uno no es el que controla todo", reflexionó tras meses de lucha.

Dolores Fonzi en la avant premiere de Claudia, la nueva película de Sebastián de Caro

En el marco de la avant premiere de Claudia, la nueva película de Sebastián de Caro, la protagonista del film no pasó por alto el tema del quiebre en el colectivo de Actrices Argentinas, movimiento en el que ella es una gran referente. "Está muy bien, más fuerte que nunca. Seguimos adelante con todas las acciones que tenemos pensadas para seguir visibilizando la desigualdad de derechos. División no hay. Es un colectivo de 500 personas, en el que no todas pensamos igual. Hacer hincapié en una división es generar cierta ruptura que no es real", opinó e intentó despejar cualquier duda al respecto.

En cuanto al abandono del Colectivo por parte de Florencia de la V -quién no se sintió respaldada por sus compañeras en una vieja disputa con Jorge Lanata- la actriz aclaró: "No sé. Si respaldar es mandar un tuit, puede ser que muchas no lo hayan mandado. Para mí Twitter es una red nefasta donde la gente cree que su opinión es demasiado importante. Tampoco creo que el apoyo esté ahí", disparó críticamente.