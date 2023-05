Dolph Lundgren recordó su mala experiencia en el set con Sylvester Stallone, que casi los lleva a los golpes: “Me gritó delante de todo el equipo”

escuchar

Trabajaron juntos más de una vez, se han convertido en una dupla irremplazable en la franquicia Los Indestructibles y han forjado una gran amistad a lo largo de los años. Sin embargo, como en todo ambiente laboral los actores han tenido cruces, discusiones y algunas diferencias a la hora de interpretar un pape l. Hace unas horas, Dolph Lundgren reveló uno de los mayores momentos de tensión que vivieron en un rodaje, precisamente cuando Sylvester Stallone lo dirigía en la exitosa saga de acción estrenada en 2010.

“Tuvimos buenos y malos momentos, como una especie de familia hasta cierto punto”, dijo Lundgren sobre su extensa relación con Stallone. Es que los actores no sólo compartieron el set de Los Indestructibles sino que previamente habían trabajado juntos en Rocky IV en 1985. Y si bien a lo largo de los años tuvieron varios desacuerdos, el intérprete recuerda uno en particular que casi lo hace abandonar el rodaje.

Yu Nan, Terry Crews, Stallone, Randy Couture y Dolph Lundgren, parte del equipo Alfa Films

“Fue muy duro conmigo en una escena de Los Indestructibles. Me gritó adelante de todo el equipo y me hizo hacer unas 20 tomas. Fue como: ‘Mi abuela podría hacerlo mejor que eso. ¿Qué diablos, qué estás haciendo?’ . Ya sabes, básicamente delante de todo el mundo. Y también había prensa allí ese día, prensa internacional”, rememoró Lundgren todavía algo molesto en el ciclo In Depth With Graham Bensinger.

En ese film de 2010, Stallone no sólo actuaba sino que también estaba a cargo de la dirección. “ Tomamos un descanso para almorzar y recuerdo que estaba llorando. Estaba realmente molesto. Llamé a mi esposa en ese momento y básicamente le dije: ‘Si dice una palabra más, lo noquearé y me largaré de aquí’. Casi le doy un golpe y me voy ”, contó dando cuenta de lo enojado que estaba.

Sin embargo, después del receso, Stallone reflexionó y le pidió disculpas. “Cuando entré en el set, tuve un golpecito en la espalda y era Sly. Y él estaba como: ‘Uh, lo siento por eso. Hagamos otra toma y sigamos adelante’”, relató con una nostálgica sonrisa sobre esos viejos tiempos. Es que, en definitiva, se conocían tanto y había tanta confianza entre ellos que se podían decir cualquier cosa y a los segundos estar de nuevo abrazados. “Hemos tenido algunos roces a lo largo de los años, pero qué puedo decir, Sly es un italiano loco. Creo que sabe que siempre lo he respetado y amado, y creo que por eso seguimos siendo amigos”, agregó.

Si bien después de estos altercados ambos actores repitieron sus papeles en las siguientes franquicias de la película y hasta volvieron a rememorar sus roles de Rocky e Ivan Drago en Creed II en 2018, el año pasado un nuevo ida y vuelta entre ambos volvió a desatarse cuando MGM anunció que estaba desarrollando un spin-off de Rocky centrada en la familia Drago (el eterno rival ruso del famoso boxeador).

Sylvester Stallone y Dolph Lundgren en Rocky IV

“ No tengo nada más que respeto por Dolph, pero desearía que él me hubiera dicho lo que estaba pasando a mis espaldas ”, dijo Stallone insinuando que nunca se le informó sobre su desarrollo. Y enseguida, esbozó una cierta traición por parte de su compañero: “Mantén cerca a tus verdaderos amigos”, agregó.

Inmediatamente, Lundgren recogió el guante y salió a dar explicaciones. “Solo para dejar las cosas claras con respecto a un posible spin-off de Drago, no hay un guion aprobado, no hay acuerdos establecidos, no hay director y personalmente tenía la impresión de que mi amigo Sly Stallone estaba involucrado como productor o incluso como actor”, expresó en sus redes sociales para que el intérprete de Balboa y sus fanáticos se relajen.

A pesar del paso del tiempo y de estos cruces laborales, Lundgren y Stallone siguen manteniendo una gran amistad. De hecho, el actor aparece en The Family Stallone, la nueva serie sobre la vida del intérprete de Rocky que estrenará muy pronto en Paramount+.

LA NACION