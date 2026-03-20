La muerte de Chuck Norris: las grandes estrellas del cine de acción despidieron en las redes

Este viernes, una noticia conmocionó a Hollywood y a millones de fanáticos alrededor del mundo: Chuck Norris, el artista marcial y actor icónico conocido principalmente por su serie de televisión Walker, Texas Ranger y decenas de papeles en películas, murió este jueves, a los 86 años. Y, como era de esperarse, otras grandes estrellas recurrieron a sus redes sociales para despedirlo.

La triste noticia fue dada a conocer este viernes por la familia del actor en su cuenta de Instagram y horas después, otros íconos del cine de acción como Sylvester Stallone, Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme le rindieron homenaje. Justamente, ellos tres fueron quienes compartieron elenco con Norris en Los Indestructibles 2 (2021), la penúltima película en la que participó.

En el caso del protagonista de Rambo y Rocky, decidió homenajear a su colega compartiendo una foto del detrás de escena de aquel film, en el que se lo ve junto a Norris. “La pasé genial trabajando con Chuck. Era un auténtico estadounidense en todos los sentidos”, escribió en el pie de la imagen. Y agregó: “Un gran hombre. Mis condolencias a su maravillosa familia”.

Van Damme, a su vez, compartió en su cuenta de Instagram una serie de postales suyas junto a Norris, de distintos momentos de sus vidas, y escribió: “Mis más sentidas condolencias por el fallecimiento de mi amigo Chuck Norris. Nos conocíamos desde mi juventud y siempre lo admiré profundamente. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Jamás lo olvidaremos”.

A su vez, Lundgren subió también una foto suya posando con Norris en los últimos años y expresó: “Chuck Norris es el campeón. Desde que yo era un joven artista marcial y más tarde cuando entré en el cine, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza necesaria para ser un hombre. Te vamos a extrañar, mi amigo”.

La familia de Norris anunció su “fallecimiento repentino” el jueves 19 de marzo en un comunicado emitido el viernes 20 de marzo. “Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”, informaron. “Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

Chuck Norris murió el jueves, luego de ser trasladado de urgencia a un hospital en Hawai

Norris saltó a la fama en la década de 1980 con películas como El exterminador y An Eye for an Eye, y se consolidó como una de las principales estrellas de acción de Hollywood en la década de 1990. Protagonizó la serie de televisión Walker, Texas Ranger, que se estrenó en 1993.

Luego de Indestructibles 2, Norris participó en un episodio de The Goldberg en 2015, en un episodio de Hawaii Five-0 en 2020 y en la película Agente Recon en 2024.

Norris tenía 86 años y, hasta el último día, se ocupó de entrenar y mantenerse en forma, según mostraba en sus redes sociales Instagram @chucknorris

Norris fue hospitalizado en Hawái el jueves, luego de afrontar una emergencia médica mientras se encontraba en la isla de Kauai y debió ser trasladado al hospital de la zona. La noticia la dio a conocer el portal TMZ, luego de hablar con varios lugareños.

Las últimas imágenes que Norris compartió en sus redes sociales son del día de su último cumpleaños. El 10 de marzo, el actor publicó en su cuenta de Instagram un clip en el que se lo ve entrenando junto a su preparador físico.

“¡Hoy cumplo 86 años! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco otro año, la buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado muchísimo para mí. Que Dios los bendiga", escribió junto al clip.