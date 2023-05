Drew Barrymore no presentará los premios MTV Movie & TV Awards en apoyo al paro de guionistas de Hollywood

escuchar

Talentosa, divertida, humilde, y empática, Drew Barrymore acaba de demostrar una vez más que, con cuatro décadas de carrera a cuestas, no tiene ningún temor en hacer valer su opinión: en una muestra de apoyo y solidaridad con los miembros del Sindicato de Escritores -que están en huelga desde el lunes en Hollywood-, la actriz -y ahora también conductora- ha decidido bajarse del rol de presentadora de los MTV Movie & TV Awards que se llevarán a cabo este domingo 7 de mayo.

Por primera vez en 15 años, guionistas del cine y la televisión estadounidense están de paro por no llegar a un acuerdo salarial con las empresas y productoras de streaming. No sólo la continuidad de varias series y formatos corren peligro, sino que los trabajadores amenazaron con spoilear series del momento como Succession, Stranger Things y Yellowjackets.

“He escuchado a los escritores y, para respetarlos de verdad, dejaré de ser la anfitriona de los MTV Movie & TV Awards en vivo en solidaridad con la huelga”, dijo Barrymore en un comunicado. Y enseguida, justificó su decisión: “Todo lo que celebramos y honramos sobre las películas y la televisión nace de su creación. Y hasta que se llegue a una solución, elijo esperar, pero estaré observando desde casa y espero que me acompañen. Agradezco a MTV, quienes realmente han sido algunos de los mejores socios con los que he trabajado”, expresó la conductora de The Drew Barrymore Show.

Sin embargo, en un gesto de buena fe, la actriz aseguró regresar para la edición del 2024. “Y no puedo esperar para ser parte del próximo año, cuando realmente pueda celebrar todo lo que ha creado MTV para un especial que permite a los fanáticos elegir a quién van los premios y es verdaderamente inclusivo”, agregó.

“Sin lugar a dudas, Drew ha sido increíble. Es difícil imaginar que alguna vez hayamos tenido una mejor experiencia con un presentador”, dijo Bruce Gillmer, productor ejecutivo de los MTV Movie & TV Awards cuando se enteró de su baja. “Ella es más que una socia en realidad, está en esto todos los días. Simplemente es súper apasionada, súper comprometida y creativa. No es sorprendente que se solidarice con los escritores, a los que tenemos pleno respeto. Ella tiene todo nuestro apoyo”, señaló el ejecutivo.

Si bien Barrymore no estará en el evento en vivo, seguramente se la vea en algunos clips que ya fueron grabados con anterioridad. Lo que también se sabe es que, hasta el momento, la gala sigue en marcha, pero con algunos cambios: por ahora, no tendrá anfitriones, ni alfombra roja, ni entrevistas a talentos antes del espectáculo. “Ella no va a estar con nosotros en vivo y esencialmente nos quedaremos sin anfitriones. El lado positivo de todo esto es que realmente formamos una sociedad en una atmósfera casi familiar. Así que vemos esto como un cambio de dirección, pero también como una pausa en el plan inicial, que todos acordamos y ella aceptó para continuar como nuestra anfitriona en 2024″, explicó Gillmer.

Drew Barrymore no será la anfitriona de los MTV Movie and TV Awards de este año y explicó los motivos a través de un comunicado @thedrewbarrymoreshow/Instagram

En este sentido, quien también es presidente de música, programación y eventos en Paramount Global, advirtió que todavía no tiene novedades sobre quiénes serán los invitados o nominados que asistirán ni cómo será la apertura; lo único que aclaró es que se dedicarán unos minutos para explicar todo lo que está sucediendo con la huelga de guionistas que terminó generando los cambios que tendrá esta edición.

“Tenemos un plan. Dado que la entrega de premios es votada por los fanáticos, queremos honrarlos tanto a ellos como a los talentos ganadores, así que estaremos entregando los premios y trataremos de mantener intactos muchos de los elementos característicos del espectáculo. Tendremos una audiencia en vivo y seguirá siendo un evento en vivo. Diferente, con más videos pregrabados, pero aún tendrá esa sensación de evento en vivo”, aseguró Gillmer mientras reveló que habrá adelantos de nuevas películas y recurrirán a los invitados presentes en la sala para ayudar en la presentación de cada terna o segmento. “También tenemos un artista de voz muy carismático con nosotros, así que todo se desarrollará en tiempo real”, agregó.

Mientras que la lista de presentadores anunciada originalmente incluía a Tiffany Haddish, Jamie Lee Curtis, Dave Burd, Gal Gadot, Rodrigo Santoro y Sarah Michelle Gellar, entre los invitados se esperaba a Ayo Edebiri, Havana Rose Liu, Kaia Gerber, Rachel Sennott, Camila Morrone, Riley Keough, Sam Claflin, Suki Waterhouse, Halle Bailey y Jonah Hauer-King. “Vamos a ser muy respetuosos con las decisiones de los talentos de participar en las cintas previas, presentarse o no presentarse, lo que decidan”, dijo el empresario. Tendremos que esperar al domingo para ver qué sucede en esta gala donde el público vota lo mejor del cine y la TV.

LA NACION