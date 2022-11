Dua Lipa: lejos del Mundial de Qatar, la cantante disfruta de una salida con amigos en una playa nudista

escuchar

La cantante Dua Lipa elude la controversia que implicó su “baja” de la inauguración del Mundial Qatar 2022 con la mejor combinación posible: salida con amigos y preparación para un nuevo show. La compositora de Future Nostalgia fue captada por los flashes mientras paseaba por una playa nudista en Perth, a pocas horas de brindar un concierto en la ciudad australiana. La estrella de la música de 27 años no se encontraba sola sino con uno de sus amigos más cercanos, el cantante Troye Sivan, quien creció en dicha ciudad.

La artista fue fotografiada a la salida de un almuerzo luciendo una bikini muy colorida, calzas del mismo tono, y con el cabello suelto. Sin dudas, se la notó muy relajada luego de que su nombre estuviera en boca de todos por no acudir al mundial para brindar un show inicial que daría comienzo al torneo global. “ Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas en materia de derechos humanos que hizo cuando obtuvo el derecho a organizar la Copa del Mundo ”, expresó el domingo la artista a través de una historia de Instagram, donde también negó de manera rotunda los rumores sobre un posible show suyo en el espectáculo de apertura.

Dua Lipa fue vista en Perth el martes antes del espectáculo final de su gira por Australia. La cantante británica, de 27 años, fue vista en Swanbourne Beach, una playa apta para el nudismo, donde se reunió con su compañero estrella del pop Troye Sivan, que creció en la ciudad JCPIX

“No estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar”, aseguró. “Estaré animando a Inglaterra desde lejos”, concluyó. La decisión de la artista se vincula, de este modo, con las políticas del país anfitrión de la primera Copa del Mundo en Medio Oriente, que soporta una resistencia global por la política de derechos humanos, en especial en el trato destinado a las mujeres, trabajadores migrantes de la construcción y los miembros de la comunidad LGBTQI+.

En octubre, un informe de Human Rigths Watch denunció la brutalidad policial contra dicha comunidad y documentó al menos seis casos de apremios ilegales entre 2019 y 2022, el último en septiembre de este año, entre otras violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, son muchos los cantantes que se resistieron a formar parte de la inauguración del mundial. Otra de las bajas fue la de Rod Stewart, que también rechazó actuar en la ceremonia por motivos éticos. Él cantante inglés reveló en una entrevista con el diario The Sunday Times que le llegaron a ofrecer un millón de dólares por actuar: “Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses por tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, afirmó. “Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas”, añadió.

Dua llegó a la zona justo antes de las cinco de la tarde para cenar temprano en el bar Shorehouse, con vista a la playa JCPIX

Por otro lado, en España, el exitoso streamer Ibai Llanos también anunció su renuncia a participar en el torneo, y se mostró muy crítico con el régimen qatarí: “ Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer. ¿Sabéis la cantidad de patrocinadores, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial? ”, aseguró en su popular canal de Twitch.

La FIFA todavía no confirmó la lista completa de los artistas que se presentarán en el evento. En las últimas horas, se empezó a especular con la presencia de Shakira, ya que la organización World Music Awards filtró un listado de nombres que figurarán en la inauguración. La cantante colombiana ya dijo “presente” en las Copas del Mundo en tres ocasiones previas: 2006, 2010 y 2014. En ésta última, en Brasil, también fue la encargada de componer el tema oficial denominado “La La La”.

La cantante se bajó recientemente de la inauguración del Mundial de Qatar 2022 JCPIX

Por lo pronto, en medio de rumores y versiones encontradas, sí se confirmó que Maluma, Myriam Fares y Nicki Minaj serán los cantantes encargados de dar inicio a las actividades del Fan Festival de Qatar. El evento se realizará un día antes de que Qatar se enfrente a Ecuador en el partido inicial, y el lugar elegido es el parque Al Bidda de Doha, donde los tres artistas presentarán “Tukoh Taka”, segundo single oficial de la Copa del Mundo 2022.

El festival también tendrá la presencia de figuras como Calvin Harris, Trinidad Cardona, Nora Fatehi, Diplo, y Kizz Daniel a lo largo de las cuatro semanas que estará disponible para el público.

