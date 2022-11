Rating: Gran Hermano inalcanzable y un noticiero dio un inesperado batacazo al mediodía

escuchar

Gran Hermano (Telefe), conducido por Santiago del Moro, volvió a ser lo más visto del día con un promedio de 19,7 puntos y un pico de 21,7 puntos, dejando atrás y por amplio margen a Los 8 escalones del millón y Canta conmigo ahora, ambos emitidos por eltrece. El ciclo de juegos a cargo de Guido Kaczka mantuvo sus números con un promedio de 8,8 puntos y un máximo nada despreciable de 10 puntos . En cuanto a la versión local de All Together Now, conducida y producida por Marcelo Tinelli, su promedio fue de 6,8 puntos, escalando a un pico de 8,1 puntos. Ambos ciclos fueron los más vistos de eltrece.

A las 23, cuando comenzaba Canta conmigo ahora, Gran Hermano cosechaba el mayor encendido del día, captando el 67,7% del share . Es decir que, a esa hora, siete de cada diez televidentes estaban mirando el reality de Telefe, dejando poco margen para el resto de las señales. Luego de las 23.30, Pluto TV Presenta (Telefe) hizo 13,4 puntos con las imágenes de lo que sucedía en la casa de Gran Hermano montada en la localidad de Martínez.

Marcelo Tinelli apostó por una gran producción para el formato Canta conmigo ahora para pelear contra los tanques de Telefe Capturas

En materia informativa, Germán Paoloski y Milva Castellini lograron 10,2 puntos con El noticiero de la gente , el servicio de noticias de Telefe que sale desde las 13, un mérito no menor ya que se trató del mismo número que hizo Telefe Noticias (Telefe) , el noticiero de las 20 que, desde hace varias temporadas, lidera el género informativo. En eltrece, Mediodía Noticias marcó 5,2 puntos y Telenoche llegó a los 6 puntos, compitiendo en ambos casos con los noticieros de la primera tarde y noche de Telefe.

Después de las 14.30, Cortá por Lozano (Telefe) tuvo un gran rendimiento. Sus 9,5 puntos de promedio le permitieron ocupar el cuarto lugar entre los más vistos del martes . En esa misma franja, Los 8 escalones del millón, primera edición (eltrece) marcó 5,2 puntos. También compitiendo con el magazine de Vero Lozano, Intrusos y A la tarde, ambos de América, marcaron 2,3 y 2,5 puntos, respectivamente. En elnueve, El show del problema hizo 1,3 puntos y Las rubias (Net TV) midió 0,1 de promedio.

En pocos días comienza una nueva edición del Mundial de Fútbol que se disputará en Qatar y ya son varios los espacios que se estrenaron buscando reflejar la previa de lo que sucederá en el esperado campeonato con la participación de los principales equipos del mundo y sus estrellas.

En la TV Pública, Rumbo a Qatar, que se emite desde las 13, fue lo más visto del canal con un promedio de 0,6 décimas, liderazgo que compartió con TV Pública Noticias Mediodía, La Selección Fantasma (la interesante historia de una experiencia futbolística con equipos de Latinoamérica), Lito Vitale Anfitrión y TV Pública Noticias (edición de la medianoche). En Telefe, intercalado con Staff de Noticias, Staff Mundial marcó 5 puntos.

Bendita encabezó en elnueve con 4,4 puntos de promedio, en una jornada con números fríos para la señal . En América, a LAM le rindió la cobertura de la producción de la tradicional tapa “Los personajes del año” que realiza anualmente la revista Gente. El programa conducido por Ángel de Brito hizo 3,5 de promedio y escaló a un pico de 4,4 puntos, gran número para su canal, en un momento donde el conductor reconoció que recibió ofertas de otras señales para llevar su programa durante el año próximo.

La ficción Imperio con 0,6 de promedio lideró en Net TV, empatando el mejor número de la TV Pública, y en Bravo TV, con una décima menos, lideró Destilando amor, otra tira importada.

Momentos destacados

Juan, el último eliminado de Gran Hermano , visitó Cortá por Lozano. El participante del reality conversó con Vero Lozano sobre su experiencia dentro de la casa inspirada en 1984 de George Orwell.

Mauro Szeta se refirió a un violento robo acontecido en una carnicería. El noticiero de la gente ocupa parte de su agenda con temas de índole policial, recurso que le rinde a la hora de generar audiencia.

Enrique Macaya Márquez estuvo en Los 8 escalones de los 2 millones, donde recibió los halagos de Guido Kazcka. El legendario periodista deportivo viajará a Qatar para volver a cubrir un Mundial de Fútbol.

En LAM, y luego de algunos cruces , Ángel de Brito conversó con Flor de la V en el marco de la producción de fin de año con famosos que realizó la revista Gente. La actriz y conductora se refirió a su rol como madre de dos hijos.

Los 5 más vistos

1. Gran Hermano (Telefe) 19,7 puntos de rating

2. Pluto TV Presenta (Telefe) 13,4 puntos

3. El noticiero de la gente – Telefe Noticias (Telefe) 10,2 puntos

4. Cortá por Lozano (Telefe) 9,5 puntos

5. Zuleyha (Telefe) 9,3 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.