¿Qué pasará con Shakira? Entre rumores y desmentidas, su participación en la ceremonia inaugural de Qatar 2022 es una incógnita

Según trascendió en los últimos días, Shakira formaría parte del show de apertura de la Copa del Mundo este 20 de noviembre, antes del partido entre Qatar y Ecuador. En el escenario principal también habrían confirmado su participación J Balvin, Ozuna, , Jungkook (Jeon Jung-kook) de BTS y Black Eyed Peas. Pero el Mundial de Qatar 2022 no está exento de polémicas. La falta de derechos y libertades o las extremas condiciones de los trabajadores de los estadios arrojan una sombra negra sobre el país del Golfo Pérsico y a cuatro días del partido inaugural son varios los rostros conocidos que llamaron a boicotear el gran evento futbolístico.

Los medios españoles aseguran que la intérprete de “Monotonía” tomó la decisión de bajarse luego de enfrentarse a numerosas críticas en redes sociales: “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, informó Adriana Dorronsoro, periodista de El programa de Ana Rosa. Por ahora, Shakira no hizo declaraciones oficiales al respecto. Ni en su momento confirmó su participación en este show ni ahora comunicó haber rechazado la invitación.

La colombiana podría seguir los pasos de Dua Lipa y Rod Stewart

La ceremonia inaugural suele generar mucha expectativa pero la confirmación de los artistas convocados parece pender de un hilo. Dua Lipa fue una de las primeras invitadas en negarse a participar por cuestiones morales: “Animaré a Inglaterra desde la distancia y espero poder visitar Qatar cuando cumpla con las promesas que hizo de garantizar los derechos humanos cuando consiguió organizar el Mundial”, dijo. Otra de las bajas fue la del cantante Rod Stewart, que también rechazó actuar en la ceremonia por motivos éticos. Él cantante inglés reveló en una entrevista con el diario The Sunday Times que le llegaron a ofrecer un millón de dólares por actuar: “Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses por tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, afirmó. “Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas”, añadió.

Dua Lipa se bajó de la inauguración del Mundial Qatar 2022.

En España, el streamer Ibai Llanos también anunció su renuncia a participar en el Mundial, mostrándose muy crítico con el régimen qatarí: “Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer. ¿Sabéis la cantidad de patrocinadores, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial?”, aseguró Ibai Llanos en su canal de Twitch.

Shakira y sus participaciones en las Copas del Mundo

Su primera participación se dio en la previa de la final de Alemania 2006 entre Italia y Francia, disputada el 9 de julio de ese año. En esa oportunidad presentó una versión especial basada en su popular canción ‘Hips don’t Lie’ (‘Las caderas no mienten’). Luego, fue la elegida por la FIFA para cerrar el Mundial.

En Sudáfrica 2010 fue la encargada de componer e interpretar el exitoso y recordado tema de la Copa del Mundo: “Waka Waka”. La letra fue escrita por la artista colombiana y en la composición musical la acompañaron el estadounidense John Hill, el camerunés Emile Kojidie, Dooh Belly Eugene Victor y Jean Paul Ze Bel. El hit sonó en vivo en la ceremonia de apertura del torneo.

Su última presentación se dio en Brasil 2014, donde también fue la encargada de crear el tema oficial denominado “La La La”. Días antes de la final del Mundial 2014, la FIFA informó la participación de la cantante en la ceremonia de clausura antes del partido entre la Argentina y Alemania, el 13 de julio, en el mítico estadio Maracaná.

