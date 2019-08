El cantante de trap se enojó porque parodiaron uno de sus temas Crédito: Archivo

El cantante de trap Duki se descubrió en el video de un grupo de youtubers muy populares y no le gustó nada. Yao Cabrera, Javi Ayul, Yolo, Nando, Juanpa, Cande y Sasha, decidieron parodiar el video "Tumbando el club", en el que cantan Duki y otros traperos argentinos. El material de los youtubers, llamado "Los jefes de Youtube", no tardó en recibir una respuesta de Duki en Instagram: "Les voy a romper la cabeza", dijo.

La parodia tiene un mensaje directo al grupo de traperos: "Dicen que disparan y es todo un cuentito pa' internet. No son lo que dicen mi gente a ustedes no le creen. Ustedes no tumban el club desde que al club yo llegué", canta el youtuber uruguayo Yao Cabrera en el video que despertó el enojo de Duki.

En sus Instagram Stories, el trapero respondió: "Todo tiene su límite y ustedes lo cruzaron. Javi Ayul, Yao, el otro gordo que salió en el video y las otras dos pibitas no sé porque no dijeron nada malo". Indignado, Duki siguió: "¿Cómo vas a poner mi cara en tu video? Te voy a cruzar, te voy a agarrar por Palermo o en algún lado a vos o a Javi Ayul y los voy a re cagar a palos".

La amenaza del cantante sube el tono hacia el final de la serie de videos: "Les voy a patear la boca al piso, les voy a romper la cabeza. Voy a averiguar por dónde estás viviendo, voy a averiguar a qué gimnasio vas y te voy a re cagar a palos wacho, pedazo de gato".

También los youtubers hicieron su descargo: "Ustedes se metieron con nosotros para ganar fama. Ahora aguanten la toma. Si cagarse a piñas es la manera de solucionar... qué estamos esperando", apuntó Ayul. También Yao le dio una respuesta a través de redes sociales: "Cuando él me atacó a mí yo le hice una canción", dijo en referencia a su pelea con Duki. "Una persona normal utilizaría otros medios para defenderse. Él no. Utiliza las drogas, la violencia, el sexo, denigrar a la mujeres... bah, lo que siempre estuvo haciendo".

La pelea entre el cantante y Yao Cabrera, no es nueva. Cabrera, que había intentado acercarse al trapero para trabajar juntos, fue rechazado por Duki, que aseguró: "Yo hago música, no jodo con youtubers".