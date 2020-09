Ed Sheeran anunció que fue papá con una tierna foto en las redes sociales

El artista británico anunció la llegada de su hija en sus redes sociales

1 de septiembre de 2020 • 08:29

Ed Sheeran anunció este martes el nacimiento de su primera hija con su esposa Cherry Seaborn. La niña se llama Lyra Antarctica Seaborn Sheeran y, según contó el músico, nació la semana pasada.

"Estamos completamente enamorados de ella. Tanto la mamá como la bebé lo están haciendo increíble y estamos en las nubes", escribió en un posteo de Instagram en el que se ve una imagen de unas medias de bebé tendidas sobre una cama. La foto en cuestión cosechó en tres horas más de un millón de likes.

"Esperamos que puedan respetar nuestra privacidad en este momento. Con mucho amor y los veré cuando sea el momento de regresar", concluyó su mensaje el cantante de "Shape Of You".

En agosto, Sheeran ya no había podido ocultar la felicidad que le provocaba el convertirse en padre. Por lo tanto, sus amigos empezaron a compartir la grata noticia a los medios con algunas declaraciones. "Están muy emocionados", le había contado un allegado a la pareja al diario británico The Sun, quien aseguraba que el matrimonio estaba con los "últimos preparativos en casa" porque el bebé nacería en septiembre. "Es un momento muy feliz y sus familias están encantadas con ellos y no pueden esperar para conocer al niño", apuntó Stuart Camp, el representante del músico.

Alejamiento de la música y total privacidad

Recordemos que, en diciembre, el intérprete había anunciado, también en redes sociales, su retiro "temporal" de los escenarios. "Volveré cuando haya vivido un poco más y tenga algo sobre lo cual escribir", manifestaba el músico de 29 años. Definitivamente, el nacimiento de su hija será una fuente de inspiración.

Sheeran y Seaborn se conocieron en la escuela cuando el cantante y compositor tenía 11 años y en 2015 comenzaron su noviazgo. Dos años más tarde, llegó la propuesta de casamiento, y la boda se realizó en enero de 2018 de forma muy íntima.

"Solo asistieron 40 personas, entre ellas no había gente famosa, ni los ejecutivos de la compañía de discos ni ningún miembro de la realeza o estrella del pop. El músico no quería ningún problema, deseaba que fuera algo completamente para ellos, solo una pequeña boda en invierno. Ninguno de los dos estaba interesado en convertir esto en un acontecimiento mediático. Cherry solo quería algo tranquilo", comentó por entonces una fuente cercana al cantante.

Por otro lado, al músico se lo pudo ver junto a su esposa en el video de "Put It All On Me", que se lanzó el pasado 22 de diciembre. En las imágenes, la pareja comparte bailes, risas y besos en su departamento.