Edith Hermida contó que un hombre la acosa desde hace meses: “No sé cómo manejarlo”

Luego de que la periodista de C5N Agustina Peñalva denunciara públicamente que estaba siendo víctima de acoso, se supo que Edith Hermida está atravesando una situación similar. Fue su compañero de radio Gonzalo Sorbo quien contó que la periodista es perseguida por un hombre que no sólo se le aparece en su casa o lugares de trabajo, sino que comparte imágenes en sus redes como si fueran pareja.

Si bien la panelista de Bendita viene padeciendo este hostigamiento desde hace más de un año, en el último tiempo la persecución se agravó. “Tengo los chats, las capturas, las fotos que este hombre publica en redes sociales, donde llega a subir imágenes como si fueran pareja”, explicó el movilero de América Noticias en el ciclo Infama. Tras identificar al acosador, Sorbo mostró parte del material que probaría el delito.

Este hombre, que en su perfil de Instagram se define como “el señor de señores”, “rey de reyes” y “juez mundial”, tiene su feed lleno de imágenes de Hermida; algunas de ella sola y otras intervenidas en una especie de collage donde coloca la cara de la panelista junto a la suya, intentando simular que son pareja.

Ante la repercusión que tuvo esta noticia, LA NACION se comunicó con Edith Hermida, quien no sólo confirmó la información sino que dio algunos detalles escalofriantes sobre esta persecución de la que es víctima hace varios meses. “Yo trabajo con Gonzalo Sorbo en la radio [en el ciclo El Club del Moro], él vino a mi unipersonal y lo vio”, contó la periodista en referencia a cómo se hizo público este caso que ella mantenía oculto porque “medio que lo había naturalizado ya”.

“Al principio me dio un poquito de miedo, pero después... Está mal lo que voy a decir, me daba gracia. Primero me escribía a la radio, después en Instagram, hasta que lo vi en la esquina de mi casa. Ahí me dio miedo”, confesó. “Cuando pasó lo de Romi Scalora (las panelistas se cruzaron en el ciclo Bendita) me trajo flores. El portero ya lo ve y me dice ‘está el loquito’, entonces yo salgo para el otro lado. Medio que ya lo naturalicé”, repitió.

"Él me escribe mensajes todos los días. Son locos los mensajes, inentendibles porque el tipo no está bien claramente. También, arma collage con las fotos de mis hijas. Se puso más intenso cuando me separé" Soledad Aznarez - La Nación

No sólo este acosador se presenta en su domicilio sino que también acude a sus trabajos. “Él viene a mi unipersonal, habrá venido ya 20 veces. Al trabajar en los medios es como que te acostumbrás a que cada tanto un loquito te siga. Sé que está mal, todo el mundo me lo dice. Maru Fernández también lo vio una vez en Café Berlín y me dijo que haga la denuncia. Ese día me quiso dar un beso medio de prepo y me alejé. Los que trabajan conmigo ya todos lo conocen, entonces cuando aparece me acompañan al auto. Medio que lo naturalicé y no le di importancia, pero con esta repercusión me da un poco de miedo para ser sincera”, reveló.

Respecto a los mensajes que recibe a diario, explicó: “Él me escribe mensajes todos los días. Son locos los mensajes, inentendibles porque el tipo no está bien claramente. También, arma collages con las fotos de mis hijas. Se puso más intenso cuando me separé”.

Tras confesar que no hizo la denuncia porque en un principio subestimó el tema, reconoció: “No sé cómo manejarlo. Me dicen que va a un centro de inclusión cerca de mi casa. No quiero darle más exposición porque me da un poco de miedo. No sé cómo el tipo va a reaccionar porque claramente no está bien, es una persona enferma”.