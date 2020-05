Los protagonistas de Breaking Bad hicieron un live de Instagram, pero Bryan Cranston tuvo algunos errores desopilantes que no pasaron inadvertidos por los fans Crédito: Instagram Aaron Paul

Con motivo de la celebración del 5 de mayo -conmemoración mexicana por la denominada Batalla de Puebla, que también es recordada en los Estados Unidos-, el actor Aaron Paul decidió no solo hacer un vivo de Instagram para explicar cómo preparar un cóctel de margarita, sino también para invitar a su amigo y colega Bryan Cranston a que se una a un live para hablar del modo en que muchos famosos lo hacen en estos tiempos de cuarentena por coronavirus.

De esta forma, los actores podrían aludir a anécdotas de sus épocas de Breaking Bad -el año pasado, ambos tuvieron una escena en común en el film sobre Jesse Pinkman, El Camino - como a promocionar lo que los une como socios: el mezcal Dos Hombres que utilizó Paul para preparar el cóctel.

Sin embargo, Cranston demostró no ser precisamente un experto en los pormenores de un live de Instagram por lo cual, cuando su amigo le mandó una solicitud para sumarse a la charla en su cuenta, el actor que interpretó a Walter White en la serie de Vince Gilligan no supo cómo atender el llamado de Aaron y añadirlo. "No sé cómo manejar esto", tipeó Cranston, mientras miles de fanáticos le dejaban comentarios hilarantes, además de instructivos para que pueda hacerlo.

Finalmente, Paul le dejó un mensaje como todos estaban esperando: con la impronta de Jesse Pinkman. "¡Aceptá mi solicitud, bitch!", fue la celebrada frase dirigida no tanto a Cranston sino a los seguidores del aclamada drama, donde la muletilla de Jesse era, precisamente, la palabra bitch.

Eventualmente, los amigos se conectaron y hablaron un rato por las redes, tras un accidentado inicio, e incluso respondieron preguntas de quienes estaban conectados, y mencionaron lo fanáticos que son de Better Call Saul. Recordemos que en julio de 2019 ambos dejaban enigmáticos posteos en las redes que muchos pensaron que se vinculaban con la película de Breaking Bad -que terminó siendo el film sobre Jesse-, pero que en realidad constituían el preludio al lanzamiento del mezcal que concibieron juntos, cuando decidieron que querían seguir unidos en un proyecto en común.

"Hace tres años nos sentamos en una barra de sushi en Nueva York. Hablábamos sobre la vida y la posibilidad de emprender un viaje juntos. Tuvimos el mejor momento de nuestras vidas grabando Breaking Bad y realmente construimos un lazo especial. Sabiendo que no podíamos compartir la pantalla por un tiempo, nuestros pensamientos se enfocaron a un nuevo proyecto", contaba Paul por entonces.

"Bebíamos nuestros cócteles y pensábamos en qué proyecto sería. El más joven dijo: '¿Sabés qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer un mezcal especial'. El más grande dijo: '¿Te referís a una bebida con un gusano en el fondo?'. 'No, me refiero a mezcal real, artesanal hecho a mano en México'. Después de esa cena no pudimos quitarnos la idea de nuestras cabezas, así que comenzamos a viajar a Oaxaca para ver si podíamos encontrar el mezcal ideal y realmente queríamos que fuera eso, algo tan bueno que incluso la gente que no gustaba del mezcal quisiera. Tenía que ser perfecto o de otra forma no lo haríamos", añadió.

"Lo nombramos Dos Hombres. Ha sido un viaje largo y alocado y no podíamos estar más felices de compartir esto con ustedes y con el resto del mundo. Estamos locos por el sabor, el aroma, y la versatilidad de este alcohol antiguo. Pruébenlo, y háganos saber qué piensan. Estamos seguros de que lo amarán", manifestaba el actor que actualmente forma parte del elenco de la serie de HBO, Westworld .