El actor de Glee, Blake Jenner, fue detenido en Los Ángeles: los motivos

El exactor de Glee, Blake Jenner, fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Los Ángeles, luego de que la policía lo sorprendiera manejando alcoholizado.

Según reportó el sitio norteamericano TMZ, Jenner, de 29 años, llamó la atención de las fuerzas de seguridad después de pasar un semáforo en rojo. Al realizarle una prueba de alcoholemia, se detectó que el alcohol en sangre era superior al permitido por el estado de California, razón por la que lo llevaron detenido .

Tras pasar unas horas en la comisaría, la estrella fue liberada ese mismo día bajo fianza. En las próximas semanas deberá presentarse ante la justicia para declarar y recibir su sentencia. Hasta el momento, ni Jenner ni sus representantes dieron declaraciones al respecto.

Blake Jenner, nuevamente en problemas https://www.instagram.com/blakedaflake/

Jenner ganó fama gracias a su papel en la serie de televisión Glee, en donde interpretaba a Ryder Lynn. También hizo algunas participaciones en la tira Supergirl.

Esta no es la primera vez que un escándalo del actor se vuelve público. En el 2019, tras divorciarse de su esposa, la actriz Melissa Benoist (Supergirl), ella salió a contar a través de sus redes sociales que era una sobreviviente de violencia doméstica. La pareja se había conocido en el set de Glee y el amor fue tan grande que con el tiempo decidieron casarse. Aunque Benoist no nombró a Jenner cuando contó su historia, por la cronología y los detalles de lo que relató no quedaban dudas de que su agresor había sido él, ya que confirmó que sufrió abuso físico a finales de 2019, justo cuando se concretó la separación.

La estrella de Supergirl cuenta que es "una sobreviviente de la violencia doméstica"

Este escándalo se suma a la larga lista de “maldiciones” que persiguen a aquellos actores que han pasado por Glee. La serie que le daba espacio y pantalla a las historias de los adolescentes marginados que padecían la experiencia del colegio secundario, estuvo rodeada de conflictos y desgracias casi desde el comienzo, incluyendo escándalos con la justicia y muertes inesperadas.

En los primeros años del programa todos los rumores apuntaban a las actitudes de diva de Lea Michele y a los muchos romances entre los actores. Todos esos comentarios pasaron a segundo plano cuando en 2013 Cory Monteith, que interpretaba al dulce Finn Hudson, murió por una sobredosis de drogas y alcohol. Su muerte fue parte de la trama cuando Murphy decidió despedir a su personaje en pantalla en el tercer episodio de la quinta temporada.

Un par de años después, otro de los integrantes del elenco, Mark Salling, se suicidó luego de ser acusado y procesado por tenencia de pornografía infantil. Su muerte reveló el lado más oscuro de Hollywood, un tema que la autobiografía publicada por la propia Rivera también había sobrevolado al contar historias de abusos de drogas y peleas entre los actores de la popular serie que celebraba el optimismo y la diversidad.

El 8 de julio de 2020, otra tragedia sacudió al elenco, cuando Naya Rivera, quien interpretaba a Santana Lopez, desapareció mientras disfrutaba de una tarde en el lago Piru junto a su hijo de cuatro años, a quien encontraron solo en el barco, dormido, cerca del atardecer. Después de tres días de búsqueda, su cuerpo fue hallado por la policía local, confirmando que se había ahogado mientras intentaba salvar a su niño. De acuerdo a lo que lograron obtener de las declaraciones del pequeño Josey, ambos nadaban en el lago cuando ella lo subió a la embarcación de un empujón. Al mirar hacia atrás en busca de su mamá, la vio hundirse y no volver a asomar su cabeza a la superficie.

En tiempos mejores: el elenco de Glee en pleno

El último escándalo, hasta el arresto de Jenner, lo había protagonizado Matthew Morrison. A comienzos de 2022, el actor fue despedido del programa de talentos So You Think Can Dance, en el que se desempeñaba como jurado. Las primeras versiones indicaban vagamente que “no había respetado los protocolos de competencia”, pero con el correr de los días se fueron conociendo detalles de su desvinculación. Una fuente vinculada con la producción le aseguró a People que Morrison había sido desvinculado “después de tener una relación inapropiada con una concursante”.

“No tuvieron relaciones sexuales, pero él se acercó a ella a través de mensajes directos con una clara intención de coquetear en las redes sociales”, le aseguró la fuente a ese medio. Y agregó: “Ella se sintió incómoda con los comentarios y acudió a los productores, quienes luego involucraron a Fox. Fue despedido después de que se realizara una investigación sobre el tema”.

Ante la repercusión que tuvo el tema en los medios y en las redes, Morrison decidió dar su versión ampliada de los hechos a través de un clip que compartió en su cuenta de Instagram. Allí aseguró que no tiene “nada que ocultar” y leyó el mensaje de texto que, según él, fue el que le envió a la concursante. “En pos de la transparencia, les leeré el único mensaje que le escribí a una bailarina en el programa: ‘Hola, soy Matthew. Si no te importa, me encantaría obtener tu número y hablar [sobre] algunas cosas’”, dijo. “Envié ese mensaje porque esta bailarina y yo compartimos el respeto mutuo por una coreógrafa que conozco desde hace más de 20 años y estaba tratando de ayudarla a conseguir un trabajo como coreógrafa en el programa”, aseguró.