Se filtraron imágenes del desnudo frontal del actor Jesse Williams y estalló el escándalo

Jesse Williams desató un verdadero escándalo en las redes sociales por su impactante desnudo frontal en la obra de teatro de Broadway, Take me out (en español, Sacame), la misma por la que ganó este año el premio Tony al Mejor Actor de Reparto.

En las últimas horas, se viralizó un breve fragmento de la obra en el que se puede ver al actor de Grey’s Anatomy saliendo de la ducha completamente desnudo. Este lunes, en diálogo con el conductor de Watch What Happens Live’s After Show, Andy Cohen, Williams habló sobre la repercusión que tuvieron las imágenes y opinó “todo el mundo le dio demasiada importancia” al asunto. “Es un cuerpo”, argumentó.

Jesse Williams habló sobre el escándalo por su desnudo frontal en Broadway

En la entrevista, el actor explicó que cuando le contó a su entorno de qué se trataba esta obra del famoso dramaturgo Richard Greenberg, y les dijo que en una parte debía desnudarse, su familia y sus amigos no paraban de hacerle preguntas al respecto. El periodista aprovechó la oportunidad para hacer la suya. “Les pregunto a todos esto, no quiero insistir en lo de la desnudez, pero sus agentes vienen a verlos, los miembros de su familia, sus hermanos. Es como si literalmente te estuvieras presentando a todo el mundo”, comentó.

“Todos a mi alrededor decían: ‘¿Hablas en serio? ¿Desnudo desnudo? ¿Frontal?’. Todo el mundo le dio demasiada importancia, es un cuerpo. Una vez que lo ves, te das cuenta. Lo que sea, es un cuerpo”, explicó Williams e hizo una broma respecto a sus dotes, uno de los temas más comentados en las redes durante las últimas horas: “¿No ha crecido? No, en absoluto”. El conductor, no satisfecho con la respuesta, insistió: “Eso es cierto, pero por otro lado, ¿no es mucho mejor cuando te sientes bien con tu pene?”. El actor no tuvo más remedio que hacer una salida rápida: “Lo imagino, así que no lo sé”.

El desnudo frontal de Jesse Williams que desató un escándalo (Foto: Captura de video)

El video fue publicado en Twitter y provocó todo tipo de reacciones y comentarios por parte de los usuarios. Si bien el teatro donde se presenta la obra de Williams, el Second Stage Theater, cuenta con un sistema de seguridad para que los espectadores no puedan fotografiar ni filmar los espectáculos, alguien logró burlar los controles y registrar esos 29 segundos que pueden llegar a ocasionarle incluso problemas legales.

En las últimas horas, el teatro emitió un comunicado a través de las redes sociales para manifestar su consternación por la publicación de imágenes no autorizadas de la compañía de actores y advertir que ya están tomando cartas en el asunto.

“Second Stage Theater ha trabajado para asegurar la privacidad de la compañía ‘Take Me Out’ mediante la creación de un espacio libre de teléfonos con bloqueadores en todas las actuaciones. Estamos consternados por el hecho de que se haya violado esta política y se hayan publicado imágenes no autorizadas de nuestra compañía de actores. Es muy lamentable que un miembro del público haya decidido faltar al respeto a la producción, a sus compañeros y, lo que es más importante, al reparto, de esta manera”, indicaron.

“Tomar fotos de cualquier persona desnuda sin su consentimiento es altamente censurable y puede tener graves consecuencias legales. Publicarlas en Internet es una violación flagrante e inaceptable de la confianza entre el actor y el público forjada en la comunidad teatral”, advirtió la misiva.

El comunicado del teatro donde se presenta la obra de Jesse Williams (Foto: Twitter @2STNYC)

Y señala que ya desde el teatro ya están tramitando las solicitudes de eliminación de las imágenes. “Pedimos que nadie participe en la distribución de estas imágenes. Second Stage también está añadiendo personal adicional en el teatro para hacer cumplir la política”, cierra el comunicado.