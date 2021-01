El actor de The Mentalist, Simon Baker, se separó, tras 29 años de matrimonio

Simon Baker, el actor de The Mentalist, y quien fue su esposa durante casi tres décadas, la actriz Rebecca Rigg, han puesto fin a su relación. Tras 29 años de matrimonio, la pareja decidió tomar caminos separados discretamente en abril del año pasado, según confirmó ahora la revista People.

“Seguimos manteniendo una relación cercana y de amistad, y nuestros tres hijos siempre serán el foco más importante de nuestras vidas”, dijeron Baker y Riggs en un comunicado conjunto.

El actor y su hasta ahora compañera tuvieron tres hijos: Stella, de años 27; Claude, de 22, y Harry, de 19. Baker, de 51 años, y Rigg, de 53, se conocieron a principios de la década de 1990 y protagonizaron la telenovela australiana E Street.

Una pareja con códigos propios

Tiempo atrás, la estrella de The Mentalist se había sincerado en una entrevista explicando por qué él y Rigg no tenían la costumbre de celebrar su aniversario de bodas. “Nunca nos gustaron mucho los aniversarios. Son algo extraño, ¿no?”, expresaba el actor en 2018y sumaba: “Nosotros somos un equipo. La mayoría de las veces, el 99 por ciento de las veces, nuestra relación es de gran amistad, así que no es necesario remarcarlo con grandes celebraciones”.

El actor australiano de 50 años saltó a la fama mundial gracias a la serie The Mentalist GROSBY GROUP - LA NACION

Baker aclaraba luego, en este sentido, que tanto él como su compañera preferían que los festejos se dieran espontáneamente en ocasiones imprevistas: “Cuando ponemos demasiada presión sobre algo, todo se complica un poco y no sentimos que seamos así nosotros mismos. Creo que lo más importante en nuestra relación es que ambos somos capaces de ser nosotros mismos y pienso que probablemente eso sea lo más importante en la mayoría de las relaciones, ¿no es así?”.

Simon nació en la ciudad de Launceston, Australia, y fue en el mundo televisivo australiano donde dio sus primeros pasos como suerte de preparación para Hollywood, donde hizo varias participaciones en largometrajes como Restaurant con Adrien Brody, en la nominada al Oscar Los Ángeles al desnudo y en la exitosa El diablo viste a la moda, entre otras. Pero su mayor popularidad la ganó de la mano de la pantalla chica con la serie The Mentalist.

LA NACION