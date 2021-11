Tras un escándalo, Simon Baker se separó de su novia, la diseñadora Laura May Gibbs

En las últimas horas, el representante de Simon Baker confirmó que el actor se separó de su novia, la diseñadora de trajes de baño Laura May Gibbs. Según reveló, el actor de 52 años y su pareja, de 36, terminaron su relación hace algunos meses.

La última vez que se los vio juntos fue en agosto de este año, cuando ambos se tomaron unos días para descansar en Byron Bay, una paradisíaca playa ubicada en el sureste de Australia. Allí fueron descubiertos por los paparazzi, quienes los fotografiaron mientras se reían y jugaban en el mar.

El protagonista de la serie The Mentalist y la diseñadora se había conocido en Byron, en donde ella tiene su estudio de moda sustentable y él una granja. Unas fotos de ambos realizando surf juntos confirmaron el flamante noviazgo.

La separación se dio en medio de un escándalo alrededor de Gibbs, el cual explotó a comienzos de octubre en Australia después de que anunciaran desde la cuenta de Instagram de su marca de indumentaria, Nagnata, que no iban a reabrir su local ubicado en Byron Bay hasta que no se le permitiera ingresar al negocio a aquellos que no estuvieran vacunados contra el covid-19.

Actualmente, como parte de las medidas para frenar la pandemia, el país de Oceanía prohíbe a personas que no recibieron la vacuna ingresen a locales comerciales o gastronómicos. “Reabriremos cuando TODOS sean bienvenidos sin sentir miedo a ser juzgados”, anunciaron en las redes sociales con un texto en donde hablaban de la importancia de la inclusión y su rechazo a la discriminación. Por ese motivo, la diseñadora fue tildada de “antivacunas” y su marca recibió todo tipo de comentarios negativos en las redes sociales.

Baker y May Gibbs comenzaron a salir en febrero de 2021, unas semanas después de que el actor anunciara que se había separado de su esposa, la actriz Rebecca Rigg, con quien se había casado en 1998 y tiene tres hijos: Stella, 27, Claude, 22 y Harry, 19. “Seguimos manteniendo una relación cercana y de amistad, y nuestros tres hijos siempre serán el foco más importante de nuestras vidas”, declararon en un comunicado en conjunto. Según fuentes cercanas al matrimonio, cuando anunciaron formalmente el fin de la relación ya hacía varios meses que no estaban conviviendo.

Los actores se habían conocido a principios de la década de 1990 y protagonizaron la telenovela australiana E Street. Cada vez que era consultado por su matrimonio, Baker no tenía más que elogios para su ahora exmujer. “Cuando ponemos demasiada presión sobre algo, todo se complica un poco y no sentimos que seamos así nosotros mismos. Creo que lo fundamental en nuestra relación es que ambos somos capaces de ser nosotros mismos y pienso que probablemente eso sea lo más importante en la mayoría de las relaciones, ¿no es así?”, declaraba el actor, quien hoy se encuentra nuevamente soltero.