El sugerente gesto entre Nicole Kidman y Simon Baker que reavivó los rumores de romance

Luego de su divorcio de Keith Urban, Nicole Kidman volvió a la escena pública con Scarpetta, la serie de suspenso en la que comparte cartel con Simon Baker. Y si bien ambos siempre buscaron dejar en claro que son amigos y se conocen desde la juventud, ayer en la avant premiere del show protagonizaron un tierno gesto que no pasó desapercibido reavivó los rumores de romance.

Nicole Kidman y Simon Baker, agarrados de la mano, junto al elenco de la serie Kevin Mazur - Getty Images North America

El martes por la noche la gira de promoción de Scarpetta tuvo su gran comienzo en el cine Regal Union Square de Nueva York. Hasta allí llegó Kidman enfundada en un diseño de la colección Chanel Primavera 2026 de Alta Costura: un vestido negro con transparencias y plumas que completó con un blazer a tono. También recorrieron la alfombra roja Baker y el resto del prestigioso elenco: Jamie Lee Curtis, Ariana DeBose, Rosy McEwen, Hunter Parrish, Jake Cannavale y Bobby Cannavale.

Luego de los retratos individuales de rigor, todos posaron juntos para los flashes de la prensa. Kidman y Baker, uno al lado del otro y en el centro de la escena, se dejaron ver muy sonrientes y tomados de la mano. Los dos están solteros -ella confirmó su separación del cantante country a fines del año pasado, él se divorció de su esposa en 2021- y aunque el gesto puede ser una señal de apoyo incondicional, muchos comenzaron a ver allí una señal de amor.

Una amistad de décadas y un puñado de rumores inevitables

Simon Baker y Nicole Kidman son amigos desde hace varios años

Simon Baker y Nicole Kidman mantienen una amistad que se remonta a los inicios de sus carreras, cuando con Naomi Watts eran tres aspirantes a actores australianos aún desconocidos intentando abrirse camino en la industria internacional. Con el tiempo, ese vínculo se consolidó hasta convertirse en una amistad que se mantuvo, incluso, cuando sus carreras los llevaron por caminos distintos dentro de Hollywood.

Kidman, Watts y Baker supieron convertir su amistad en una red de apoyo mutuo. Y esa cercanía fue la que llamó la atención cuando el nombre de Baker apareció como el interés amoroso de la estrella en Scarpetta: no solo se trata de la primera vez que comparten pantalla en un proyecto de alto rango, sino que el encuentro sucede después de la escandalosa separación de Kidman y Keith Urban.

Esa coincidencia alimentó las especulaciones y en algunos diarios australianos vienen insinuando desde hace un tiempo la posibilidad de un romance entre ellos. Pero por ahora, ninguno de ellos se hizo eco de esas conjeturas.

Una apuesta que busca impactar

Kay Scarpetta (Nicole Kidman) y Benton Wesley (Simon Baker), en una escena de la serie Connie Chornuk - 7RV03122.ARW

Scarpetta es un thriller policial basado en la exitosa saga literaria de Patricia Cornwell. Ambientada en el mundo de las investigaciones forenses, la historia sigue a Kay Scarpetta, una prestigiosa e inteligente médica forense que es capaz de reconstruir los crímenes más violentos a partir de su afinada intuición. Pero, como suele suceder en muchos relatos del género, un caso del pasado que nunca logró resolver vuelve para atormentarla.

Kidman le da vida a la brillante investigadora, mientras que Baker interpreta a Benton Wesley, un perfilador del FBI que se convierte en uno de sus aliados más cercanos y también en su pareja.

Etapa cerrada

Nicole Kidman y Keith Urban anunciaron su separación el año pasado Jordan Strauss - Invision

Hace unas semanas, Kidman habló por primera vez de su divorico de Urban. Sus sorpresivas declaraciones fueron en el marco de una entrevista con Variety. Allí, no solo hizo referencia a los últimos y movilizantes meses en el plano personal, sino también hizo mención a sus próximos proyectos. “El año pasado no fue mi año. Estaba callada. Tenía otras cosas que hacer. Estaba encerrada en mí misma”, reveló en alusión a la crisis emocional que vivió en el plano amoroso.

Kidman fue muy cuidadosa y eligió cada palabra para referirse a este tema que durante meses la tuvo en el centro de la escena. “Siempre voy a ir hacia lo bueno”, dijo mientras calificaba su 2025 como uno de los años más duros de su vida. Enfocada en este nuevo comienzo, la actriz habló sobre cómo está viviendo estos días postseparación: “Estoy agradecida por mi familia y por mantenerla como está y seguir adelante. Eso es todo”, expresó.

“De todo lo demás no hablo por respeto”, advirtió inmediatamente, aclarando que no iba a ventilar detalles de su divorcio. De lo que sí habló fue de su vínculo actual con el músico: “Me quedo con la idea de que somos una familia y así seguirá siendo”, lanzó.