El actor español Dani Rovira reveló que tiene cáncer

Dani Rovira, el protagonista de la exitosa película española Ocho apellidos vascos, relató hoy en sus redes sociales que padece cáncer

"Hace una semana que me lo han diagnosticado, aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar", así anunció el actor Dani Rovira en sus redes sociales que padece cáncer, concretamente linfoma de Hodgkin.

El actor español, de 39 años, protagonista de las exitosas Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes , hizo su publicación en Instagram este miércoles por la tarde, junto a una fotografía de su brazo en lo que parece la sala de un hospital, en medio del tratamiento. "Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el 'bicho", añadió.

En su posteo, Rovira asegura estar tranquilo y no tener miedo, y explica que quiso anunciarlo él mismo para evitar "el circo de especulaciones y sensacionalismo". "Si decido hacer esto público es porque, para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público. Y antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información. [...] No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones".

El anuncio de su enfermedad ha ido acompañado de otra revelación, la de su reconciliación con la actriz Clara Lago . El protagonista de las más recientes Superlópez y Taxi a Gibraltar ha explicado que estos días se quedará en casa debido a que ahora pasará a formar parte del grupo de riesgo y que por la crisis de coronavirus que vive España deben tener una mayor precaución. "Pasaré a formar parte de esa población de alto riesgo cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más. Estaremos peleando y protegiéndonos en casa, con mis tres perretes y con mi compañera de vida, Clara. Cuento con el cariño 'telemático' de mi familia y mis amigos".

Rovira, que no pierde ni la esperanza ni los ánimos ante su nueva y delicada situación, ha pedido respeto y solidaridad por los momentos que vive España con la crisis sanitaria. "Sólo os pido que sigáis como hasta ahora. Cuidándoos los unos de los otros. Sumando solidaridad, humor, humanidad... Por mi parte seguiremos arrimando el hombro desde casa. El humor y el amor es nuestra mejor receta. Todo esto pasará. Ánimo a todos y todas en estos momentos complicados. Pero para eso están los retos, para superarlos y que lo aprendido nos haga ser mejores personas".

Para despedirse, el actor ha querido recordar a quien él considera su héroe, Pablo Ráez, un joven de Marbella que murió en febrero de 2017 a causa de una leucemia y por el que Rovira, junto a numerosos rostros conocidos, se volcó en su causa, llegándose a disparar las donaciones de médula en España en aquel año. "Como dijo en su día mi héroe favorito:#SiempreFuerte. Os quiero".

El linfoma de Hodgkin es un subtipo de linfoma, una enfermedad oncohematológica. Este grupo lo forman las enfermedades en las que las células que se malignizan son células que están en la sangre, como ocurre con la leucemia. En el caso de los linfomas, las células afectadas son los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos con un papel muy importante en las defensas del organismo. El linfoma de Hodgkin no es un cáncer demasiado frecuente en términos generales, aunque aparece especialmente en adolescentes y adultos jóvenes (15-30 años). En 2018 se diagnosticaron en España 8.765 casos de tejido linfático y, según señala Asociación Española Contra el Cáncer en su web, la enfermedad de Hodgkin solo supone el 10% de los linfomas. El cáncer que padece Dani Rovira tiene un buen pronóstico y, según la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, entre el 80% y 90% de los pacientes de linfoma de Hodgkin alcanza la curación.