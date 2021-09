Las fotos de Anya Taylor-Joy con un famoso galán que dispararon rumores de romance

Anya Taylor-Joy y Matt Smith se subieron juntos a una embarcación en Venecia para decir presente en el festival que tiene a su película, Last Night in Soho (El misterio de Soho), como una de las promesas más fuertes. De camino a la presentación, fueron captados en una situación muy íntima, abrazados, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. En una de las imágenes, la actriz de 25 años le acomoda el pelo de forma cariñosa a su colega de 38, conocido por su papel en The Crown, donde interpretó a la versión joven del príncipe Felipe.

Anya Taylor-Joy junto a Matt Smith

Cuando descendieron del bote, los fotógrafos retrataron su llegada oficial al evento. Smith, que lució un traje a rayas y gafas oscuras, tomó por la cintura a Taylor-Joy, quien posó con un largo vestido floreado y su cabello platinado suelto.

Los actores llegaron juntos al Festival de Cine de Venecia para presentar su nueva película

Luego de que trascendieran las fotos, tanto en las redes sociales como en la prensa internacional comenzaron a circular rumores de un posible romance entre los actores tras haber compartido rodaje.

Last Night in Soho

Dirigida por Edgar Wright (Tintín, Baby Driver) y protagonizada por Taylor-Joy, Smith y Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Last Night in Soho es una película de terror psicológico ambientada en el Soho londinense de hace 70 años. “La nostalgia puede ser peligrosa: si pasás demasiado tiempo mirando hacia atrás, podés pasar por alto el peligro que está justo frente a tus ojos”, expresó su director. “Es una advertencia para los soñadores como yo que quieren volver a una época que, paradójicamente, nunca vivieron. La pregunta realmente debería ser: si pudieras retroceder el tiempo, ¿deberías?”.

Last Night in Soho trailer

El film cuenta la historia de Eloise (McKenzie), una joven que, entre sueños, viaja en el tiempo a la década del 60. Allí, según se puede deducir del trailer, encarna a Sandy (Taylor-Joy), una cantante glamorosa cuya vida no es lo que parece y que se enamora de otro artista, Jack (Smith). Con una intrigante trama llena de suspenso, la película avanza por los secretos que oculta el pasado y que alejan a la protagonista de la felicidad que añoraba encontrar.

LA NACION