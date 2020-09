El amor de William Shatner que terminó en tragedia

Nerine Kidd, William Shatner, y un final escalofriante Fuente: Reuters

Podríamos decir que la vida amorosa de William Shatner fue intensa. El actor de Star Trek contrajo matrimonio por primera vez en 1956 con la actriz Gloria Rand, de quien se divorció en 1969 y con quien tuvo tres hijas, Leslie, Lisabeth, y Melanie. Cuatro años después, volvió a pasar por el altar con la actriz Marcy Lafferty, relación que duró casi dos décadas. Al finalizar ese vínculo, Shatner conoció a la modelo y actriz Nerine Kidd, con quien se casó en 1997. Sin embargo, a diferencia de los otros vínculos, el que tuvo con Kidd estuvo signado por una tragedia que marcó al actor incluso hasta su presente.

La relación con Nerine venía atravesando momentos de mucha turbulencia, en parte producto de las adicciones de la modelo, quien batallaba contra el alcoholismo. El propio Shatner escribió al respecto tiempo después cuando, en su autobiografía de 2008, Up Till Now, reveló que su compañero de Star Trek, el gran Leonard Nimoy, fue de gran ayuda para Nerine. "Una noche salimos a cenar con Leonard, su esposa Susan y Nerine", narró el actor. "Luego de dicha cena, Leonard me llamó y me preguntó si sabía que mi esposa era alcohólica, y le dije que sí, que me había casado con ella a pesar de los consejos de mucha gente y de mi sanidad mental", se sinceró Shatner.

Asimismo, recordó que, el día posterior a su boda en Pasadena, se despertó y su mujer ya estaba bajo los efectos del alcohol por la mañana. "Yo pensé que iba a dejarlo por mí (...) Fue a rehabilitación tres veces por treinta días", narró y contó que Kidd estuvo "dos veces al borde de la muerte, pero que quería seguir dándole pelea a su adicción". El amor del actor por la modelo era incondicional y esos dos años de matrimonio fueron una prueba de ello. Sin embargo, Nerine no pudo contra sus demonios y el 9 de agosto de 1999 sucedió lo que muchos, lamentablemente, temían: su muerte a los 40 años.

Cómo fue el trágico accidente que sufrió Nerine

Nerine Kidd murió a los 40 años Fuente: Reuters

El día fatídico, Shatner regresó a su casa de Hollywood a la noche y, al abrir la puerta, se encontró en la piscina con el cuerpo de su esposa, quien se hallaba inconsciente en el agua. La autopsia reveló que se trató de una muerte accidental y, tras una reconstrucción, la policía de Los Ángeles informó que la mezcla de alcohol y barbitúricos nublaron a Nerine, quien se tropezó, cayó a la pileta y murió ahogada.

"Él la sacó de la piscina y llamó a una ambulancia. Escuchó las instrucciones que le dio la persona que lo atendió y trató de darle respiración boca a boca, pero no consiguió revivirla", comunicó el entonces agente de prensa del actor canadiense. "Los paramédicos llegaron al sitio del suceso y comprobaron que había muerto", añadió. En las horas previas al resultado de la autopsia, Shatner fue investigado por el fallecimiento de Kidd, del cual fue rápidamente absuelto. "Hubo un medio que me quiso extorsionar para pintarme como el culpable, querían ponerme en el rol de sospechoso de homicidio", reveló el actor en una entrevista televisiva, en relación al asedio de la prensa en ese momento.

El dolor era abrumador. Era la clase de dolor que te hace pensar que o vas a morir de tristeza o vas a querer quitarte la vida William Shatner

"Ella era todo para mí, era mi alma gemela hermosa", declaró tras lo sucedido, para luego colaborar con Friendly House, una organización sin fines de lucro que ayuda mujeres a reintegrarse en la sociedad tras haberse tratado por adicciones al alcohol y las drogas. Lejos de esquivar el tema, el ex Boston Legal habló en reiteradas ocasiones sobre Nerine y la enfermedad que padecía. "Mi esposa, a quien amé muchísimo, y quien me amó también, estaba enferma; estaba enferma de algo de lo que no se suele hablar: el alcohol. Fue por esa enfermedad que su vida terminó en una tragedia", declaró con tristeza ante el conductor Larry King.

El impacto posterior: "Su muerte me atormenta"

Si bien dos años después de la muerte de Nerine, el intérprete encontró su sostén en Elizabeth Martin, su cuarta esposa, Shatner siempre intentó recordarla a través del arte. Entre los proyectos que tuvo en mente se encontraba la dirección de un largometraje inspirado en la vida de Kidd; además de la inclusión en su disco de 2004, Has Been, de una pieza titulada "What Have You Done", en la que narra lo que implicó para él haber encontrado a su mujer esa noche. Y hace dos años, Shatner volvió a abrirse sobre el tema en una entrevista con Radar Online, momento al que definió como "el peor" de su vida.

"Mi dolor era abrumador", aseveró. "Era la clase de dolor que te hace pensar que o vas a morir de tristeza o vas a querer quitarte la vida", contó con sinceridad. "Haberla encontrado en la pileta, cómo llegó la ambulancia... cómo no se pudo hacer nada. Todavía recuerdo la imagen de su cuerpo yaciendo allí a la luz de la luna", manifestó. En otra entrevista también aludió a cómo hizo todo lo posible para prevenir el desenlace.

"Di mucha pelea para salvarla, para sacarla del espiral del alcoholismo, pero fallé. Nerine escondía botellas, yo no podía encontrarlas, era una situación difícil de controlar", expresó. De hecho, Shatner se quedó junto a ella hasta el último día, a pesar de haberle pedido el divorcio un año después del casamiento. El actor recordó ese momento y cómo finalmente decidió dar marcha atrás con el proceso, por lo cual el accidente lo dejó "completamente perdido".

"Su muerte me atormenta", ha llegado a declarar el actor, que también estuvo bajo la lupa de William, hermano de Nerine, quien lo acusó de haber "explotado para su beneficio" el accidente de su hermana al momento de escribir su autobiografía. Shatner no respondió a la acusación y tiempo después volvió a rehacer su vida.

En diálogo con The Mirror, el actor aseguró: "Nada me pone triste a esta edad. Está todo bien por acá y deseo que todos estén bien". Shatner estuvo casado con Elizabeth Martin durante 18 años. Estuvieron juntos desde 2001 hasta el año pasado cuando presentaron los papeles de divorcio, que finalmente se oficializó este año.

En la actualidad, el canadiense, a sus 89 años, se dedica a grabar discos y está abocado a la promoción de la serie documental que conduce y produce, The UnXplained, que indaga en fenómenos paranormales.

