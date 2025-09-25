Internaron de urgencia a William Shatner, la leyenda de Star Trek

William Shatner fue internado de urgencia el miércoles pasado. El actor y conductor de 94 años, una de las leyendas de la exitosa serie Star Trek, fue trasladado al hospital de Los Ángeles, donde vive, como consecuencia de una emergencia médica.

La noticia sobre el estado de salud de la estrella de Hollywood la dio a conocer el portal TMZ. Según informó el medio estadounidense, Shatner experimentó un problema con su nivel de azúcar en sangre mientras estaba en su casa. De inmediato pidió ayuda como medida de precaución.

William Shatner y su clásico personaje: el capitán James T. Kirk Bob Galbraith - AP

Tras el llamado del actor, una ambulancia del Departamento de Bomberos de Los Ángeles se acercó hasta su domicilio y lo trasladó hasta uno de los hospitales de la zona. TMZ confirmó luego que el ganador del Emmy se encuentra “bien”. “Está descansando cómodamente”, publicaron.

Esta no es la primera vez que la salud del actor enciende las alarmas de su entorno y sus fans. El año pasado, el hombre que le dio vida al célebre capitán James T. Kirk reveló que pese a un primer pronóstico muy duro, había podido superar un melanoma en etapa 4. “Me dijeron que si el tratamiento que usaron conmigo no funcionaba, tenía cinco meses de vida”, confió en marzo de 2024.

Aunque Shatner nunca reveló cuándo recibió ese diagnóstico, sí contó que el médico que lo atendió se disculpó por el error. “Me dijo ‘lo siento’... Estaba muy triste. Realmente si no funcionaba iba a morir”, repasó.

Un aventurero

Una postal de Shatner en su primer vuelo espacial real JOSE ROMERO - BLUE ORIGIN

Además de su rol como conductor, Shatner cumplió su sueño de viajar al espacio en 2021. A los 90 años, se convirtió en la persona más longeva de la historia en emprender esa travesía, la cual realizó en la nave construida por la compañía Blue Origin de Jeff Bezos. Según informó la agencia AP por aquel entonces, Shatner y sus tres compañeros de viaje alcanzaron una altitud de 107 kilómetros sobre el desierto del oeste de Texas en la cápsula automatizada, y luego emprendieron el regreso en paracaídas de manera segura a la Tierra.

“Mi viaje al espacio hizo que yo tuviera un foco más afilado sobre algo que ya sabía hace muchos años. Yo había leído un libro hace 60 años que hacía referencia al calentamiento global. Y lo tomé muy en serio”, contó. “Estamos matando a nuestra Tierra. Y esos momentos en el espacio hicieron que esto fuera todavía más dramático. Tenemos que terminar con el calentamiento global ahora mismo”, sentenció en ese momento.

El 2024 también fue un año movido para el actor: para celebrar su vida el canal History decidió armar una programación especial a su medida. Así nació Inexplicable, con William Shatner, un ciclo televisivo en el que, junto a científicos, historiadores y un gran número de especialistas y testigos de los misterios del mundo, el conductor indagó los enigmas de la humanidad.

Los 60 años de Star Trek

William Shatner con sus compañeros de Star Trek James Doohan, DeForest Kelley, Walter Koenig, George Takei, Leonard Nimoy y Nichelle Nichol Bob Galbraith - AP

Mientras se recupera del susto, Shatner se prepara para festejar los 60 años de Star Strek. La amplia gama de celebraciones “centradas en los fans” fue anunciada por la franquicia el 8 de septiembre pasado en su 59 aniversario, en el marco de lo que se conoce como el “Día de Star Trek”.

“El 60 aniversario celebra el ‘Espacio para Todos’, extendiendo una invitación abierta para celebrar el futuro al que aspira ‘Star Trek’: un futuro de esperanza, un futuro de exploración y un futuro donde nos atrevemos a ser valientes”, rezaba el anuncio. La franquicia de ciencia ficción tuvo su inicio con la serie de televisión creada por Gene Roddenberry que debutó en 1966. Luego se convirtió en un fenómeno cultural multimillonario. Hoy en día los fans, conocidos como Trekkies, disfrutan de innumerables películas, programas derivados y videojuegos basados en la serie original.

Ambientada en la Vía Láctea cientos de años en el futuro, la serie sigue a la tripulación de la nave estelar USS Enterprise. Su viaje los lleva a, “ir audazmente donde ningún hombre ha ido antes”, como solía decir William Shatner en su papel del Capitán James T. Kirk al inicio de cada episodio.