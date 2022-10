El atrevido atuendo que eligió Jason Momoa para salir de pesca

escuchar

Jason Momoa es un reconocido fanático del mar . Cada vez que puede, el protagonista de Aquaman se acerca al océano para recargar energía, divertirse, y por supuesto, compartir en sus redes sociales las actividades que realiza. En esta oportunidad, salió a pescar con sus amigos, pero lo que llamó la atención fue el particular atuendo que eligió para la ocasión.

El actor, de 43 años, compartió el domingo en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y videos en los que se lo podía ver luciendo un atuendo beige tipo taparrabos mientras navegaba en un barco. Otra de las imágenes publicadas mostraba a la estrella posando junto a un amigo mientras cada uno sostenía sus respectivas capturas del día.

Momoa también compartió una foto de sí mismo “atrapando un pez arcos iris” en una botella de agua Mananalu y aprovechó la ocasión para generar conciencia ambiental. “Ayuden a detener las botellas de plástico de un solo uso y, por favor, reciclen”, escribió. “Todo mi aloha”, culminó.

Jason Momoa disfrutó de una tarde de pesca con amigos

Cambios de vida y toma de conciencia

Hace un mes, Momoa mostró a través de sus redes sociales un radical cambio de look que se realizó. El actor se afeitó la frondosa barba que llevaba desde hacía 7 años. “¡Adiós Drogo, Aquaman, Declan, Baba! Me estoy afeitando esta bestia, es hora de hacer un cambio. Un cambio para mejor... Para mis hijos, para sus hijos, para el mundo. Hagamos un cambio positivo para la salud de nuestro planeta. Vamos a limpiar nuestros océanos y nuestra Tierra. Unite a mí en este viaje. Hagamos un cambio al aluminio infinitamente reciclable. Agua en latas, no en plástico”, escribió en aquel momento, junto al video en el que puede verse el proceso de su transformación.

Desde su Hawái natal, Momoa compartió imágenes del proceso, en el que puede verse a una mujer desconocida rapando su característica melena. “ Lo estoy haciendo por los plásticos de un solo uso ”, explicó la estrella de Aquaman, quien en junio se convirtió en el Defensor de la Vida Bajo el Agua del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Además de levantar sus trenzas cortadas y mostrarlas a cámara, el actor se sorprendió al sentir el viento golpeándole la sien. “Oh, nunca sentí el viento allí”, se rio mientras se tocaba arriba de las orejas. “Estoy cansado de estas botellas de plástico, tenemos que parar. Tenedores de plástico, toda esa mierda, simplemente entra en nuestra tierra, entra en nuestro océano”, explicó, mirando a cámara.

Una semana más tarde, Momoa se tatuó en el lateral de su cabeza recién afeitada un intrincado tatuaje tribal. En el pie de foto de un posteo que destacó su nuevo arte corporal, Momoa agradeció al artista tatuador hawaiano Sulu’ape Keone Nunes por el intrincado trabajo artístico y escribió que “fue un verdadero honor que llevó 20 años de trabajo”.

¡Se rapó!: el motivo por el que Jason Momoa decidió cortarse el pelo al ras Captura de video

El gran cambio de look de Momoa se produjo ocho meses después de que se anunciara el fin de su larga relación con Bonet, la “defensora” de su larga cabellera. Actualmente, el actor se encuentra en pareja con la actriz mexicana Eiza González. La relación habría iniciado en febrero. Al parecer, de acuerdo con los reportes, al principio no se trataba de nada serio. Los dos se enfocaban en sus proyectos y se conocían por amigos en común. Pero luego sus allegados comenzaron con las declaraciones a la revista People y confirmaron que habían acordado exclusividad.

Sin embargo, con el correr del tiempo las dudas sobre la relación entre ambos comenzaron a aparecer. “Jason es un tipo genial. Eiza se divierte saliendo con él. También está súper enfocada en su carrera y no tiene intenciones de complicar las cosas”, añadió a People una persona allegada a la pareja en julio de este año, alegando que la relación entre ambos era informal. Sin embargo, al poco tiempo fueron vistos mientras daban un romántico paseo en la Harley Davidson de Momoa en Malibú, California. Esa fue la primera vez que los actores, que nunca habían confirmado ni negado su romance, se dejaron ver juntos.

