El baúl de los recuerdos: ¿cómo eran los famosos cuando eran niños?

Un recorrido por la infancia de algunos famosos: Jennifer Garner, la China Suárez, Kim Kardashian, y muchos más Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de noviembre de 2019 • 00:13

Invadidos por la nostalgia, muchos famosos comparten algunas fotos de su infancia. A veces para festejar el Día del Niño, otras para mostrar el parecido con sus hijos, o simplemente por un reencuentro con algún viejo álbum, pero siempre despiertan la ternura de sus seguidores.

Jennifer Garner, Kim Kardashian, Antonio Banderas, son sólo algunas de las celebrities internacionales que han hecho un pequeño viaje en el tiempo. También, a nivela local, la China Suárez y Pampita Ardohain tienen algunas fotos retro en sus galerías de Instagram

Bajo el hashtag "TBT" -abreviación de la frase " Throwback Thursday" o "Jueves para volver al pasado"-, las celebridades incendian las redes cada vez que comparten algún rincón desconocido de su niñez.

Traído directamente desde el baúl de los recuerdos, estas son algunas de las fotos de los famosos cuando eran niños:

Antonio Banderas

Antonio Banderas compartió en 2015, a través de Facebook, una postal de sus épocas escolares. "Parece que hubiera sido ayer", escribió el actor español.

Antonio Banderas compartió con sus seguidores una imagen de sus tiempos como joven estudiante. "¡Parece que fuera ayer!", escribió el actor Crédito: Instagram

Penélope Cruz y su hermana Mónica

Penélope Cruz es muy unida a su hermana menor, Mónica. Las españolas se llevan tres años de diferencia, y tienen un gran parecido físico en la actualidad. Con motivo de su cumpleaños 42, la actriz le dedicó una felicitación con una foto retro: "¡Feliz cumpleaños, hermana! ¡Te quiero, mi pequeña hermanita!", escribió en su Instagram.

Penélope Cruz felicitó a su hermana Mónica el año pasado con esta foto vitange. Tal como dijo la actriz, ya eran inseparables desde aquél entonces Crédito: Instagram

Bad Bunny

Bad Bunny celebró sus 22 años -actualmente tiene 25-, con una tierna foto de cuando era un niño. "Gracias a Dios por una año más de vida, pero más que todo por permitirme cumplir uno de mis sueños. Jamas olvidaré mis 22 años, la edad donde se cumplió la profecía", escribió en sus redes sociales, agradeciendo su desembarco en el mundo de la industria musical.

Bad Bunny festejó su cumpleaños 22 con una tierna foto Crédito: Instagram

Pampita Ardohain

Pampita Ardohain compartió en abril una foto de su niñez y escribió: "Hoy mi tía me mandó esta foto y como justo es jueves de recuerdos la quise compartir. Tengo 10 años y estoy en la casa de mis abuelos. Tengo flequillo, que se me fue un poco para el costado y el pelo larguísimo con una trenza como lo uso a veces ahora", y agregó: "Creo que me parezco a Bautista -su hijo- a esta edad, ¿Ustedes que dicen?". La mayoría de sus seguidores le respondieron que notan un gran parecido con su hija Blanca, quien falleció en 2012, a los 6 años de edad.

Pampita Ardohain mostró ésta imagen de su niñez, y dijo que ella se ve parecida a su hijo Bautista Crédito: Instagram

La China Suárez

La China Suárez suele compartir algunas imágenes retro. En algunos retratos se la ve muy parecida a su hija Rufina -fruto de su amor con Nicolás Cabré- y en otras a Magnolia, la beba que tuvo con Benjamín Vicuña. De todas sus postales retro, sin dudas, ésta es la que causó mayor ternura en sus fans:

La China Suárez en una de sus fotos más tiernas cuando era una bebé. Muchos seguidores notaron su parecido con Magnolia, la hija que tuvo con Benjamín Vicuña Crédito: Instagram

Jennifer Garner

Jennifer Garner contó en una publicación de Instagram que cuando era niña le encantaba tocar el violín, pero que nunca lograba tocar bien una canción. "A esta nena le ofrecieron cinco dólares por dejar de tocar el violín, porque era muy mala y no me querían escuchar más", contó graciosa en su Instagram.

Jennifer Garner fue una de las que compartió varias imágenes de su infancia, y contó algunas anécdotas graciosas de cuando era una niña Crédito: Instagram

Úrsula Corberó

Úrsula Corberó, la actriz española que interpretó a Tokyo en La Casa de Papel, -y, además, es la novia del Chino Darín- también se unió a la tendencia. "Los 28 han sido lo más precioso que jamás habría podido imaginar. Gracias a todos por tanto amor, a los que conozco y a los que no. Debería decirlo más a menudo", escribió en el día de su cumpleaños.

Úrsula Corberó, la actriz española de La Casa de Papel y la novia del Chino Darín, compartió esta tierna postal de cuando era bebé Crédito: Instagram

El Chino Darín

El Chino Darín compartió una graciosa foto en su Instagram hace tres años, para festejar el Día del Niño, donde se lo ve posando como un "minibuda":

El Chino Darín compartió esta imagen para festejar el Día del Niño, donde se lo ve como un "minibuda" Crédito: Instagram

Kim Kardashian

Kim Kardashian se subió al barco de los recuerdos y compartió en varias ocasiones fotos de su infancia. La última que publicó fue una imagen junto a su abuelo Arthur, y develó que su madre siempre quería hacerle rulos en el cabello. "Hasta hoy en día sigo usando el pelo así algunas veces", confesó en su Instagram.

Kim Kardashian compartió una foto junto a su abuela Arthur, y develó que su madre siempre quería que ella tuviera el pelo rizado Crédito: Instagram

Camila Cabello

Camila Cabello compartió recientemente una postal donde se la ve muy tímida cuando era una niña. En la descripción, la cantante cubana reveló que siempre fue muy introvertida durante su infancia.

Camila Cabello sorprendió a sus seguidores al contar que era muy tímida e introvertida de pequeña, como se ve en la imagen Crédito: Instagram

Amanda Seyfried

La actriz Amanda Seyfried es otra de las que no se quedó afuera del viaje en el tiempo. Con una tierna postal, demostró que tenía mucho estilo desde su más temprana edad, ya que usaba una riñonera con mucho orgullo:

Amanda Seyfried publicó una imagen de cuando era una niña, y como ella dijo: "¡Tenía mucho estilo, ya usaba riñoneras! Crédito: Instagram

Mandy Moore

Mandy Moore también dio a conocer una imagen de su preadolescencia, cuando usaba un enterito de jean que, según le contó a sus seguidores, era su preferido. De hecho, recordó con humor que su madre tenía que rogar para que se lo cambiara:

Mandy Moore también es fan de los "TBT", y hace algunos meses compartió esta imagen de cuando era adolescente Crédito: Instagram

Jennifer Aniston

Por último, el broche de oro es el "TBT" de Jennifer Aniston, la actriz tiene 17 millones de seguidores en menos de un mes, y compartió una imagen retro que enloqueció a sus fans:

Jennifer Aniston abrió su Instagram hace muy poco, y compartió esta tierna postal con sus seguidores Crédito: Instagram