Jennifer Garner reveló que, durante un rodaje, le arrancó un pedazo de oreja a un actor: “Como Mike Tyson”

Así como se la ve, dulce, tranquila y muy abocada a la crianza de sus hijos y a los quehaceres domésticos, Jennifer Garner le arrancó un pedazo de oreja con los dientes a un actor. Eso fue lo que reveló la actriz en una reciente entrevista, y dejó a todos perplejos.

La veterana actriz, que es productora ejecutiva y protagonista de la serie The Last Thing He Told Me, de Apple TV, contó este martes la sanguinaria anécdota en la conferencia de prensa por el estreno de la segunda temporada, que se llevó a cabo en el Barker Hangar de Santa Mónica.

Jennifer Garner, en la presentación de la segunda temporada de The Last Thing He Told Me VALERIE MACON - AFP

Tras un clip de la escena, presentado por la moderadora y productora ejecutiva Laura Dave, autora de la novela en la que se basa la serie, Garner añadió contexto a una de las escenas incluidas en el trailer que los 300 periodistas acreditados acababan de ver. Esa escena muestra a un hombre uniformado, interpretado por el veterano actor y doble de riesgo Sala Baker, llamando a la puerta de la casa del personaje de Garner, en el preciso instante en que ella recibe un mensaje de texto que le indica que salga de ahí. El hombre logra entrar antes de que ella pueda huir, y se desata una feroz batalla en la cocina.

“¿Puedo decir que la última vez que peleé con Sala fue en El reino?”, preguntó Garner, en referencia a la película de 2007 que protagonizó junto a Jamie Foxx, Chris Cooper y Jason Bateman. Allí, Baker interpretó a un personaje apodado “El Secuestrador”.

“Pete Berg, el director, le dijo que intentara matarme. La verdad es que la escena no estaba lo debidamente ‘coreografiada’, y me dijo que hiciera todo lo posible por sobrevivir. Él hizo lo que le pidieron y yo también... Terminé trepada a su espalda. Le mordí la oreja, y tenemos una foto de él sin un trozo de oreja, porque realmente nos lo tomamos muy en serio”, contó, ante la mirada absorta del coprotagonista de The Last Thing He Told Me, Nicolaj Coster-Waldau.

A casi veinte años de aquel incidente, los actores se reencontraron en el set de la serie de Apple TV y una vez más, debieron irse a las manos. “Lo intentamos de tal manera que el equipo —quizás era nuestro primer o segundo día de rodaje— nos dijo: ‘¿Pueden tener cuidado con ella?’. Yo les dije: ‘No, no, no, no, él no va a tener cuidado. Yo no voy a tener cuidado. Solo quítense del medio. Tengo una cuenta pendiente’. Y Sala estuvo con nosotros toda la temporada. Así que prepárense”, reveló la actriz.

Según informa The Hollywood Reporter, la anécdota llevó a Coster-Waldau a interrumpir, incrédulo, a su compañera de elenco. “¿Podemos repasar eso? ¿Le arrancaste la oreja de un mordisco?”, le preguntó. Y Garner respondió orgullosa: “Como Mike Tyson”.

Sorprendido, también, por la reacción de los presentes, el actor de Game of Thrones cuestionó: “¿Por qué tienen cara de que esto es algo genial? ¿Qué les pasa?”. Pero la que respondió fue Garner: “No me hagas enfadar. Parezco agradable. Ya te lo advertí antes”.

La serie comienza cuando Owen Michael (Coster-Waldau) desaparece luego de dejarle a su esposa, Hanna Hall (Garner) una nota que dice “Protégela”. A pesar de la confusión y el terror que la invaden, Hall sabe exactamente a quién se refiere la nota: a la hija de 16 años de Owen, Bailey (Angourie Rice).

Pero la tarea no es sencilla: Bailey, quien perdió a su madre trágicamente de niña, no quiere tener absolutamente nada que ver con su nueva madrastra. Y mientras el FBI arresta al jefe de Owen, y un alguacil y agentes federales llegan a su casa sin previo aviso, Hannah rápidamente se da cuenta de que su esposo no es quien dijo ser y, también, que Bailey podría tener la clave para descubrir la verdadera identidad de su padre y el motivo de su desaparición.

Sobre la nueva temporada, Garner adelantó que ofrecerá una solución al final de suspense de la primera, cuando el personaje de Coster-Waldau reaparece misteriosamente con barba.