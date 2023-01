El calvario de Camila Mendes durante la primera temporada de Riverdale: “Lo peor, era que me decían que me veía mejor”

escuchar

De la misma manera en que las historietas de Archie y sus amigos entretuvieron a más de una generación, la serie Riverdale, basada en aquel viejo comic, se convirtió desde su primer capítulo en una de las preferidas de los adolescentes de estos tiempos. Por eso, sus protagonistas, KJ Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes, KJ Apa, Madelaine Petsch y Vanesa Morgan consiguieron el estatus de estrellas de manera casi instantánea. Sin embargo, más allá del glamour, las luces y las mieles de la fama, una de las actrices de la serie reveló esta semana que durante ese primer año de rodaje su vida fue un calvario.

En el podcast Going Mental, Mendes -quien interpretó en la serie a la adinerada y ambiciosa Verónica Lodge- confesó que desde niña se siente insegura con su cuerpo, pero que durante la grabación de la primera temporada de Riverdale esas inseguridades ganaron terreno y llegó a sufrir desórdenes alimenticios. “Cuando tenés poco más de 20 años, tu cuerpo fluctúa. El mío aún no había hecho el cambio definitivo. Me miraba y me desarmaba. Mi estómago, ya sabés, mis brazos, mi barbilla, cualquier cosa me obsesionaba”, explicó.

La actriz estadounidense de ascendencia brasileña contó que debido a esto debió buscar la ayuda de una nutricionista, porque tenía pánico de ingerir algunos alimentos, como el pan. “Tenía rechazo a comer carbohidratos, y los evitaba durante un largo período de tiempo; luego me daban atracones, comía un montón y me arrepentía”, rememoró.

“Si comía un dulce, pensaba: ‘Dios mío, no voy a comer nada más por cinco horas’. Siempre me estaba castigando. Incluso estaba ansiosa por la comida saludable. Estaba consumida por controlar todos los detalles de lo que estaba ingiriendo, y siempre sentía que estaba haciendo algo mal”, agregó en otra entrevista, publicada por la revista SHAPE. Y aseguró que durante ese tiempo, la gente la alagaba por estar más delgada.

“Me decían: ‘¡Te ves tan bien!’. Y cuando no me hacían notar que estaba más delgada, me angustiaba”, recordó. Sin embargo, con el paso del tiempo, y viendo la repercusión que tenía el programa en los adolescentes, decidió enfrentar el problema. “No quería que siguieran mi mal ejemplo”, indicó, y contó que desde la misma producción de Riverdale la obligaron a tomar medidas, una vez que notaron su extraño comportamiento.

El punto de inflexión se produjo cuando ella misma notó que al terminar de grabar sus escenas, solo tenía ganas de llorar. “Tuve momentos en los que grababa escenas dramáticas y cuando decían ‘corten’, no podía controlar mi propio llanto. Sufría de ataques de ansiedad y tenía que encerrarme en mi camarín hasta que me recuperaba”, indicó.

A 8 años de haber sufrido ese padecimiento, Mendes asegura que está totalmente recuperada y brindó las claves para lograrlo: seguir la dieta que le recomendó su nutricionista, los consejos de su psicóloga y ver como otras celebridades exhiben sus cuerpos sin culpas ni inseguridades.

Actualmente, Mendes trabaja con Project HEAL, una organización sin fines de lucro que presta ayuda a las personas que sufren problemas alimentarios y no pueden afrontar lo costos de un tratamiento. De todos modos, aunque pudo recuperarse, la actriz asegura que la presión de ciertos medios es difícil de soportar. “Recuerdo que la revista Cosmopolitan Fitness retocó mi cuerpo en la foto de la portada, sin mi consentimiento. Quedé conmocionada. Entonces ya estaba a gusto con mi cuerpo, no era necesario lo que hicieron; hechos como este crean más inseguridades”, finalizó

