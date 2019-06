El conductor y su novia, María Laura de Lillo, dieron detalles de su relación

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019 • 16:37

A un día de su casamiento, Fabián Doman fue entrevistado en Pamela a la tarde (América) junto a su novia y futura esposa, la empresaria María Laura de Lillo. "No lo conté antes porque no quería que se dijera que estaba haciendo un operativo de prensa con el casamiento. No fue para burlar a los medios", aseguró de arranque. Y se jactó de haberlo mantenido en secreto durante varios meses."Igual trascendió", agregó intentando demostrar que él no quería que se supiera.

En relación a la propuesta, María Laura apuntó que llegó a fin del año pasado, pero que recién pudieron poner fecha a esta altura del año por los compromisos laborales de ambos. "Nos casamos porque desde el principio le dije a Doman que nuestra relación iba a ser formal", aseguró ella y agregó: "Es que no tenemos veinte años. Venimos con una historia".

Para llegar al Registro Civil y celebrarlo en el salón Regence del Hotel Alvear con una fiesta para 180 personas, la pareja que empezó a salir hace un año y medio coincidió en que el compañerismo y la pasión son valores fundamentales. "Con el paso del tiempo, las cosas que te van atrayendo van cambiando. A mi de Laura me impactó la inteligencia. Nuestro primer diálogo fue sobre los derechos de importación y la primera discusión, sobre cómo se sumergen los submarinos en el océano", confió Doman. Y remató: "Desde un principio nos atrajo la cuestión intelectual. Pero además Laura es una persona muy celosa, aunque no le doy motivos".

Entonces, consultada por el panel, la empresaria apuntó que no revisa el teléfono de Doman, pero sí aseguró: "A Doman lo miran". Y detalló que conviven los fines de semana, pero se ven todos los días. Pero que una convivencia con Doman no sería fácil porque "lee cinco horas por día y tiene muchas manías. De todas maneras es la persona que quiero tener a mi lado para siempre". Todo después de que definieran como "intensa" la frecuencia sexual que manejan y se catalogaran como "pasionales".

Recordemos que Fabián Doman tiene tres hijos: Federico (28), Cocó (22) y Marc (19). Y tuvo un matrimonio anterior con su colega Evelyn von Brocke, con quien protagonizó uno de los divorcios más comentados de los últimos tiempos.

Para terminar, el conductor de Intratables (América) detalló que, por el momento, en año de elecciones, no tiene planes de luna de miel. Y se preocupó por aclarar que le ofrecieron muchos canjes para la boda, pero que ellos no aceptaron ninguno y quisieron pagar todo.