Fabián Doman: "Estoy pensando en casarme"

El presente sentimental le sonríe a Fabián Doman . El flamante conductor de Intratables está muy feliz con su pareja, María Laura de Lillo, y precisamente sobre ese vínculo habló en el programa PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff.

"Ella es muy mona, estamos muy bien y, quizá...esto no lo he contado", comenzó diciendo Doman, poniendo un poco de suspenso antes de brindar la primicia. "Estamos pensando en casarnos. Estamos averiguando", reveló, y añadió algunos detalles de cómo espera que sea ese día especial.

"Queremos casarnos en secreto. Mi sueño es llegar a un programa de televisión dentro de algunos meses y que digan: '¡Mirá el anillo!' Y ahí yo digo: 'Estoy casado hace dos meses'", concluyó. Recordemos que el conductor alcanzó una gran popularidad tras separarse de su colega, Evelyn Von Brocke, de quien se divorció en 2013, tras 20 años juntos. Mientras ella apostó nuevamente al amor y volvió a casarse - con el cirujano Juan Viaggio -, ahora es Doman quien planea su boda con De Lillo.

"¿Qué me dio a mí toda la difusión del divorcio? Mucho, es cierto, pero no fue buscado, no fue adrede. Todavía hoy no le encuentro explicación a la difusión que tuvo, porque no fue la locura de un sólo productor de televisión o de una revista. Evidentemente el tema generaba rating y vendía, no sé por qué. Un psicólogo me dijo que se debió a que nosotros dos representábamos la situación de mucha gente. Como nunca nos agredimos públicamente la cobertura era más divertida que agresiva. La cobertura de mi divorcio me dio fama, ahora... la fama no te cambia, te muestra como sos y sos lo que eras", le contaba Doman a LA NACION antes de debutar en Intratables.