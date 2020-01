Durante la obra Desnudos, Luciano Cáceres hacía un chiste sobre las fotos de Luciano Castro que enojó a Sabrina Rojas

13 de enero de 2020 • 15:37

Las fotos íntimas de Luciano Castro, que se filtraron a fines del 2019, siguen dando que hablar. Desde el momento en que las imágenes salieron a la luz, tanto el actor como su mujer, Sabrina Rojas, salieron a repudiar a todos aquellos que realizaban chistes y comentarios al respecto. En el día de hoy, durante la emisión de Los ángeles de la mañana, los periodistas del ciclo contaron que la polémica llegó también a Desnudos, la obra de teatro que protagonizan ambos en Mar del Plata.

"El 80 por ciento del público de Desnudos son mujeres que van a ver a Luciano Castro en torso", contó Maite Peñoñori, notera enviada a la ciudad costera. "Los gritos cuando sale él... ¡Se viene abajo el teatro!. Ni hablar cuando queda en torso y cuando queda en paños menores, en ropa interior. En ese momento él se tapa con las manos y le gritan 'sacate la mano'", agregó Majo Martinez, panelista del ciclo de eltrece.

En medio del debate, las "angelitas" que vieron la obra aseguraron que el elenco supo capitalizar la viralización de las fotos. "En un momento, Luciano Cáceres le hace un chiste a Castro. 'No entiendo por que todos quieren acostarse con Federico', dice sobre el personaje que hace Luciano mientras se señala sus partes íntimas", reveló la notera.

A los pocos minutos de que contaran esto, Ángel de Brito recibió un mensaje de Rojas. "Me está escribiendo Sabrina, me pone. 'Hola Angel, Cáceres hacía una seña en un momento que estoy de espalda, pero cuando me di cuenta de eso le pedí que no la haga más. Tenemos una historia muy linda que contar y no nos hace falta hacer alusión a nada personal de ninguno de nosotros'", leyó el conductor.

La actriz ya había demostrado su enojo con aquellos que aseguraban que las fotos fueron difundidas para promocionar la obra de teatro. "Que hayan dicho que las fotos eran promoción de la obra fue también lamentable; me dio mucho pudor por mis compañeros", expresó hace unos días durante un móvil con Intrusos. "No podemos dejar que encima que se meten en nuestra intimidad eso repercuta en nuestro trabajo, ni en nuestros proyectos".

Rojas también había opinado sobre aquellos que aún se siguen burlando del tema y lo instalaron en sus guiones esta temporada: "Eso va en el buen gusto de cada uno. No sé a quién se están refiriendo puntualmente ahora pero sé que hubo algo con Moldavsky que Luciano lo llamó y lo hablaron. Cuando una persona sufre por eso, ya no va el chiste. Cuando fue algo que lastimó, no está bueno".