El cirujano que operó a Silvina Luna en los Estados Unidos apuntó contra Aníbal Lotocki y brindó detalles del material que le habría inyectado en el cuerpo: “Es veneno”

Mientras Silvina Luna pelea por su vida en la terapia intensiva del Hospital Italiano, Cristian Pérez Latorre, el cirujano que operó a la modelo en Estados Unidos, apuntó contra Anibal Lotocki. Luego de asegurar que lo que le colocaron en el cuerpo fue “cemento para prótesis dentales”, el especialista explicó que esas sustancias generan enfermedades autoinmunes que son peores que el cáncer “porque no tienen cura”. Además, no dudó en tildar al “falso cirujano” de “chanta”. “Esta persona no solo miente, sino que científicamente es un ignorante”, disparó.

La ex Gran Hermano vive un calvario desde que se sometió a un procedimiento estético con Lotocki, fue víctima de mala praxis y terminó con un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal. Ángel de Brito dio este miércoles por la noche nuevos detalles de su salud: la modelo, de 43 años, está internada en terapia intensiva desde el 14 de junio en el Hospital Italiano por una complicación en sus pulmones debido a una bacteria, motivo que a su vez había agravado su cuadro renal.

En 2010 Silvina Luna se hizo una cirugía para aumentar sus glúteos con el médico Aníbal Lotocki (Foto: Captura)

“ No hay noticias alentadoras hasta el momento, Silvina Luna cumplió 43 años el miércoles pasado y ya estaba sedada. Hace diez días que atraviesa esta situación, la noticia se mantuvo guardada por el Hospital Italiano ”, introdujo. Luego explicó que muchas personas de su entorno comenzaron a notar su ausencia en los lugares a los que solía ir y que tampoco contestaba los llamados. “Bajó mucho de peso en estos días, está pesando 40 kilos y están evaluando hacerle una traqueotomía”, indicó.

“Lotocki mintió en decir que era metacrilato”, explicó Pérez Latorre, el cirujano que, en 2015, le quitó del cuerpo a la actriz alrededor de un 70 por ciento de lo que le habían colocado. En una charla con Georgina Barbarossa y sus panelistas en A la Barbarossa, Pérez Latorre explicó además que lo que tiene Luna en el cuerpo es “veneno”. “Vos le aplicás veneno al paciente, por lo tanto tu organismo va a reaccionar generando una enfermedad autoinmune”, analizó, y agregó que se trata de una enfermedad peor que el cáncer porque no tiene cura. “Lo que hizo Lotocki con Silvina es un desastre médico” , sentenció.

Ángel de Brito dio nuevos detalles de la salud de Silvina Luna en LAM (América)

“Esta persona no solo miente sino que científicamente es un ignorante”, aseguró el especialista, quien además detalló que se recibió en la Universidad de Córdoba y que allí le dieron el título de médico cirujano, aunque eso no quiere decir que lo sea. “Para ser cirujano tiene que hacer una residencia de 4 años, que no hizo. Y tampoco está dentro de la Sociedad Argentina de Cirujanos Plásticos”, completó.

Cuando repasaron las palabras de Lotocki luego de la internación de Luna, Pérez Latorre lo tildó de “chanta”. “Es un chanta que se quiere escapar de la situación”, sentenció, y explicó que es mentira que lo que le puso a la actriz en el cuerpo está aprobado por el ANMAT. “ El producto que le aplicó está prohibido a nivel mundial porque en pacientes produce enfermedades autoinmunes ”, aseveró, y agregó que también puede generar gangrena en las extremidades, cuadro que podría llevar, en algunos casos, a una amputación.

En relación a la gravedad de las consecuencias de las operaciones estéticas que realizó Lotocki, Pérez Latorre explicó que recién luego de algunos años de haber aplicado el producto empieza a hacerse visible el impacto negativo en el organismo. “Después de cinco años se empiezan a notar los efectos adversos”, dijo. “Cuando empezó todo esto, yo dije que las pacientes iban a ser las leprosas del siglo XXI″, fue otra de sus contundentes frases. “Es muy grave lo que está pasando”, cerró.

Aníbal Lotocki rompió el silencio tras la grave internación de Silvina Luna

“Creo que no siente culpa por lo que hace. Es como una persona que viola”, comentó más adelante luego de que en el programa compartieran alguna de las frases que disparó Lotocki ayer para defenderse de las acusaciones. “No le importa nada, él se cree que todo lo que hace está bien, pero además cree en su mente que tiene una mente científica y que descubrió América” , siguió. “Salió a hablar porque tiene terror que Silvina se muera”, intervino luego Analía Franchín, y el profesional coincidió de inmediato.

“Para mí es de un grado de negligencia y mala praxis tremendo, porque el médico hace el juramento hipocrático para sanar gente, no para intoxicarla y enfermarla”, aclaró el cirujano cuando en la mesa del programa de Telefe comenzaron a hablar del accionar de Lotocki. Además, cuando le preguntaron por qué continúa operando, reveló que junto con otros cirujanos elevaron informes al Ministerio de Salud pero nunca obtuvieron respuesta. “ Para nosotros, como cirujanos plásticos, que esta persona esté desprestigiando nuestra profesión no es bueno ”, concluyó.

