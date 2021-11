El comentario con doble sentido de Silvio Soldán que descolocó a Juana Viale

En una nueva mesaza de Almorzando con Mirtha Legrand, por eltrece, Juana Viale recibió a diferentes figuras del mundo del espectáculo, a diferencia de La noche de Mirtha, donde siempre dialoga con periodistas y personalidades de la esfera política. Este domingo, Viale tuvo entre sus invitados a Silvio Soldán, Flavia Palmiero, Roberto Moldavsky y Carlos Nair Menem.

Un momento que no pasó inadvertido para los televidentes fue el ingreso de Soldán al estudio y un comentario que deslizó y que sorprendió a la propia Viale. Luego de que Juana le dijera que estaba muy elegante y que tenía una muy linda corbata, el conductor de Feliz domingo le respondió con una frase con doble sentido con un tono jocoso: “ Antes las mujeres me elogiaban otras cosas... y ahora me elogian las corbatas”.

De inmediato, Juana miró hacia un costado visiblemente sorprendida, e hizo pasar a Soldán a la mesa. En las redes sociales del programa no tardaron en surgir comentarios que calificaron a la frase de “vulgar”, “desagradable” y “ordinaria”.

Una vez en la mesa, Viale le preguntó al conductor quién había sido el gran amor de su vida. “La mujer con la que estoy ahora, Susana, que es la antítesis de todas las mujeres con las que estuve. E lla siempre me decía que estaba enamorada de mí; a mí no me llamaba la atención, hasta que empecé a conocerla y ahora estoy enamorado”, remarcó Soldán y agregó que viven en casas separadas.

La nueva pareja de Silvio Soldán

"Mi novia es totalmente distinta a mis ex", Silvio Soldán habló de su nueva pareja en Intrusos (América TV) (Crédito: Captura de video América TV)

Luego de vínculos de alto perfil y no exentos de controversia, el conductor asegura haber encontrado la estabilidad sentimental. El lunes, el ex de Silvia Süller, quien expresó hace varios años que era “enamoradizo”, habló en Intrusos de Susana, la mujer con la que está en pareja, e hizo hincapié en que aceptó comenzar una relación luego de que ella insistiera mucho para verlo.

“Me siguió, me acosó durante años, parece un chiste pero es cierto”, relató. “Me perseguía, cada vez que cumplía años me mandaba algún regalo”. Según sus palabras, él solo le respondía con un “gracias”, pero tiempo después se animó a una cita. “Ella es chiquitita, es totalmente distinta a todas las mujeres que ustedes conocen de mi vida. No es muy rubia. A mí me llama la atención el color rubio, me gusta, es una fijación infantil”.

En cuanto a cómo fluyó la relación, Soldán contó: “Nos hicimos amigos, después pasó un poquito más y hasta que un día dije ‘basta’ y me dediqué exclusivamente a ella”. Soldán, de 86 años, habló también de la diferencia de edad con Susana. “Es una chiquilina para mí, pero es una mujer grande, tiene 54 años. Aunque al lado mío es una nena”, expresó en el ciclo de América, donde ratificó lo pleno que se siente con este nuevo vínculo.