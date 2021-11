El rating de la TV: Juana Viale y Andy Kusnetzoff en un nuevo round; ¿quién ganó?

Los canales líderes volvieron a dar batalla por el rating del prime time de los sábados. Juana Viale y Andy Kusnetzoff compitieron con sus respectivos programas: La noche de Mirtha Legrand de eltrece, y PH: Podemos Hablar de Telefe. En esta ocasión, el resultado fue muy similar al de otros escenarios recientes, con Andy sacándole cierta ventaja a Juana, quien de todos modos viene mejorando sus números en las últimas emisiones, y quien volvió a achicar la brecha, lo cual fue la sorpresa de esta flamante disputa por los números.

Los números

Viale obtuvo 6.6 puntos de rating promedio. En la otra vereda, Kusnetzoff logró 8.9 puntos . En cuanto a los picos, Andy llegó a uno de 10.2, y Juana, a uno de 8.1.

Los invitados

Como en todas sus emisiones, gran parte del atractivo de PH: Podemos Hablar reside en las anécdotas que se comparten en el denominado “punto de encuentro”, segmento del que formaron parte la humorista Costa, el cantante y líder de Ráfaga Ariel Puchetta, el psicoanalista Gabriel Rolón y las actrices y cantantes Gloria Carrá y Laura Esquivel.

En cuanto a la competencia, La noche de Mirtha Legrand apostó a otra mesa de política y actualidad, lo cual se convirtió en el sello del envío nocturno que solía conducir la diva antes de la pandemia de coronavirus.

Viale recibió el sábado al legislador porteño y diputado nacional electo del Frente de Todos, Leandro Santoro; al diputado de Juntos por el Cambio, Luis Juez; a la periodista Romina Manguel y a la conductora María Belén Ludueña, quien, entre lágrimas, se despidió el pasado viernes de Buenos días América y Buenos días América Extra (A24 y América TV).

Gloria Carrá y un tenso momento al aire

Uno de los episodios destacados de PH: Podemos Hablar fue la charla que entabló Kusnetzoff con Gloria Carrá, quien comenzó haciendo referencia a la relación tirante que tuvo hace unos años con su hija, Ángela Torres, para terminar aludiendo a su exmarido, Luciano Cáceres, con cierta incomodidad.

“Nosotras [con Ángela] nos amamos”, dijo la líder de Coronados de Gloria. “Es mi hija, la admiro y la adoro, estoy súper orgullosa de ella. Lo que pasa es que la adolescencia realmente es complicada”, añadió. Ante su afirmación, el conductor quiso saber si había sido ella quien le había retirado la puerta de su habitación. “Yo no porque no tengo la fuerza para hacer eso. Yo fui la de la idea”, relató entre risas. “La piba se encerraba como una adolescente y le sacaron la puerta”, enfatizó Andy, hablando en plural. “¿Fue tu ex, el actor muy conocido que estuvo acá [el que sacó la puerta]?”, indagó, generando una evidente tensión.

Luciano Cáceres y Gloria Carrá se divorciaron en 2016 Gerardo Viercovich

Carrá no disimuló su desgano al tener que nombrarlo, e incluso así lo expresó al aire. “¿Quién? ¿Mi ex? Sí Luciano. No sabía que lo tenía que nombrar con nombre y apellido”, dijo tajante Carrá sobre el actor de La 1-5/18, de quien se separó en 2015 y se divorció en 2016 con una puja de la actriz por la cuota alimentaria de la hija que tienen en común, Amelia.

El año pasado, en una charla con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la artista tampoco nombró a su exesposo, pero sí confirmó que no tiene relación. “Con el padre de Amelia está todo bien, pero no tenemos un vínculo, nos saludamos y listo”, manifestó. “Sí estamos muy atentos a ella, siempre nos ponemos de acuerdo para criarla. Los dos estamos muy pendientes de sus necesidades y damos muchísimo amor, pero aparte de eso no tenemos relación”, sumó.

Fuente Rating: Kantar Ibope Media