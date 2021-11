El incómodo momento de Gloria Carrá cuando le hablaron de Luciano Cáceres: “No sabía que lo tenía que nombrar”

En un nuevo programa de PH: Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, estuvo como invitada Gloria Carrá, quien en un tramo del ciclo aludió a la relación que tiene con su hija, Ángela Torres, la cual atravesó momentos de conflicto cuando la joven cantante, en plena adolescencia, no podía vivir de manera armónica ni con Carrá ni con su padre, Marcelo Torres.

“Nosotras nos amamos”, dijo la líder de Coronados de Gloria. “Es mi hija, la admiro y la adoro, estoy súper orgullosa de ella. Lo que pasa es que la adolescencia realmente es complicada”, expresó. Ante dicha afirmación, el conductor quiso saber si había sido ella quien le había retirado la puerta de su habitación años atrás, anécdota que contó la propia Torres en el mismo programa. “Yo no porque no tengo la fuerza para hacer eso. Yo fui la de la idea”, contó entre risas. “La piba se encerraba como una adolescente y le sacaron la puerta”, enfatizó Andy y hablando en plural, al incluir en la ecuación al entonces marido de la actriz, Luciano Cáceres, lo cual no fue del agrado de la invitada.

En ese momento, Carrá quiso desviar la atención y continuó hablando de la relación con su hija. “Ella era adolescente y las dos tenemos carácter fuerte”, señaló, ante lo cual Kusnetzoff le hizo la pregunta que generó cierta tensión. “¿Fue tu ex, el actor muy conocido que estuvo acá [el que sacó la puerta]?”, indagó. Tras el desconcierto, Carrá no disimuló su falta de ganas de nombrarlo. “¿Quién? ¿Mi ex? Sí Luciano. No sabía que lo tenía que nombrar con nombre y apellido”, dijo tajante Carrá sobre el actor de La 1-5/18, de quien se separó en 2015 y se divorció en 2016 en malos términos, y con una puja de Carrá por la cuota alimentaria de la hija que tienen en común, Amelia.

Cáceres, Carrá y un vínculo que nunca se recompuso

Gloria Carrá, Luciano Cáceres y un divorcio conflictivo Archivo

Esta no es la primera vez que la cantante deja entrever que nunca logró transformar la relación amorosa con Cáceres en una amistad cordial. El año pasado, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, reveló que directamente no tiene vínculo con el padre de su hija menor. “La separación con su padre mi hija la tiene transitada y la va transitando día a día. Tratamos de darle todo el amor posible”, remarcó.

“Con el padre de Ángela ya no tengo vínculo, por suerte, porque ella es grande y trato de no tenerlo. Con el padre de Amelia está todo bien, pero no tenemos un vínculo, nos saludamos y listo”, contó sin tapujos. “Sí estamos muy atentos a ella, siempre nos ponemos de acuerdo para criarla. Los dos estamos muy pendientes de sus necesidades y damos muchísimo amor, pero aparte de eso no tenemos relación”, agregó antes de hacer una reflexión final. “Siempre hay que pensar en los hijos primero”.

Gloria Carrá y Luciano Cáceres, en otras épocas, con su hija Amelia y una amiga de la pequeña en una salida al teatro gentileza Disney

Por su parte, Cáceres, en una entrevista con Incorrectas, el programa que condujo Moria Casán por América, desmintió a Carrá y aseguró que está en buenos términos tanto con ella como con Ángela. “Es la hija de mi ex. Conviví un montón con ella. Fuimos una familia durante ocho años pero bueno, las separaciones son así”, aseveró en enero del año pasado. Por lo tanto, aunque Carrá siempre aludió a que el divorcio se produjo en malos términos, Cáceres no se hizo eco de esa versión de los hechos: “Yo fui feliz porque tengo una hija increíble. Es difícil ser amigos, pero sí somos buenos ex”, manifestó.

Gloria Carrá y Luciano Cáceres se separaron en 2015, pero el acta de divorcio salió en la primavera de 2016. En ese momento, la artista había citado cuatro veces al papá de su hija Amelia a audiencias por “no estar cumpliendo con la cuota alimentaria que dispuso el juez”. Vivi Koffman, la abogada que representaba a la actriz, le aseguró por entonces a LA NACION que ya se había iniciado un juicio de liquidación de sociedad conyugal y un pedido de compensación patrimonial a favor de Carrá, debido al perjuicio económico que provocó el pago irregular de la cuota alimentaria establecida.

Según los argumentos de la actriz (quien contó que la separación no fue de mutuo acuerdo), ella tenía mucho trabajo al momento de contraer matrimonio, pero tras el nacimiento de su hija, en 2009, hizo un impasse en su carrera, y él empezó a crecer mucho más laboralmente. En 2017 Koffman también señalaba que no habían podido convenir la cuota alimentaria porque “la propuesta [de Cáceres] difiere mucho de la que ella pretende”.

En 2018, Cáceres rompió el silencio al respecto y contó que la Justicia había fallado a su favor. En una nota con el programa Confrontados, se explayó al respecto. “El tema de alimentos fue más de ustedes que lo real porque siempre cumplí. No hay manera de mentir con eso. Por eso, el tribunal falló a mi favor. Porque si vos lo hacés por home banking es imposible mentir al respecto. Siempre estuve tranquilo”, expresó.