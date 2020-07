El comentario que descolocó a Ángel de Brito y sorprendió a las angelitas

Ángel De Brito se llevó una sorpresa al hablar con un vecino de Belén Francese

El conflicto de Belén Francese con sus vecinos por deambular por áreas comunes del edificio cuando dio positivo de coronavirus se instaló en la agenda de todos los programas de chimentos de esta semana. Mientras Los ángeles de la mañana trataba el tema, un blooper ocurrió en vivo: un vecino de la actriz llamó para dar su testimonio y confundió a Ángel de Brito con otro conductor.

"Tenemos en línea a un vecino. Norberto, ¿cómo estás? Ángel te saluda", comenzó el periodista. "Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada creo que estás embarazado así que te felicito ", lanzó sorpresivamente el hombre. Algo descolocado por su comentario, De Brito reaccionó con cierta sorpresa: "¿Yo, embarazado?", mientras miraba a sus compañeras de reojo.

"Me dijeron que tu señora estaba embarazada, ¿puede ser?", repitió el entrevistado. " Ay, no, me parece que te informaron mal", expresó rápidamente el periodista al tiempo que Andrea Taboada se preguntaba si no sería otro conductor el que está en la dulce espera.

"No sé, a ver si yo llevé una primicia que no correspondía", lanzó Norberto preocupado. Entre risas e intrigado por la confusión, De Brito volvió a desmentir que se trate de él: "Te chusmearon mal, seguro que no es cierto, segurísimo". Tras la aclaración, el vecino "algo cholulo" siguió con una de las panelistas del ciclo. "Permitime que le mande un saludo a Yanina Latorre, a quien conocí una vez hace muchísimo tiempo cuando trabajaba con Cristina Pérez en un móvil en la Sociedad Rural Argentina", expresó.

Sorprendida por su nuevo fan, la panelista agradeció el gesto: "Ay, encantada, ya sé dónde me decís, aunque no te recuerdo. Estábamos en Radio del Plata". Mientras el vecino del barrio de Cañitas aseguraba tener un "grato recuerdo" de Latorre, el conductor del ciclo bromeó: "Milagro, por fin encontré alguien que hable bien de Yanina".