El conmovedor mensaje de Barbie Simons sobre la salud de su novio, Maximiliano Klevelich Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2020 • 16:56

"Todo lo que venga que sea con amor y felicidad. Así te despido 2019, fuiste un año duro y difícil de transitar en muchos aspectos (salud, pérdidas y desapegos, entre otras). Sin embargo, hoy estoy acá, sintiéndome plena, feliz y con el corazón contento. A seguir soñando despiertos y a nunca dejar de creer en la belleza de los sueños. Allá vamos 2020. Por más momentos inolvidables como estos". Con esta frase, acompañando una foto en la que se la ve junto a su novio, Maximiliano Klevelich, Barbie Simons se despedía de 2019 en las redes sin saber lo que depararía el año por venir.

Las medidas de aislamiento dispuestas para frenar el avance de la pandemia de Coronavirus encontró a Simons en Buenos Aires y a Klevelich en los Estados Unidos. Y si bien los dos encontraron la manera de sobrellevar la distancia, cenando "juntos" por videollamada y manteniendo un estrecho contacto a través del celular, una noticia inesperada cambió sus vidas. Por inconvenientes en su salud, el empresario debió someterse a una intervención quirúrgica y la periodista no dudó en tomarse un avión para estar con él.

"Fueron días muy difíciles para vos, mi amor. Pero sé que de esta salimos fortalecidos. Vos y yo también. Te amo y soy feliz viéndote sonreír nuevamente y por haber tenido la oportunidad de acompañarte y estar a tu lado en estos momentos. Gracias a todos los que enviaron buenas vibras y energía positiva para su recuperación", escribió Simons en su momento, en su cuenta de Twitter.

Pero las complicaciones no terminarían allí. Tras su regreso al país, la panelista de Hay que ver cumplió con las medidas de aislamiento que establece el protocolo, pero a días de volver a trabajar, contrajo coronavirus. "Tengo Covid. Siempre me hisopé, ya llevo como 12 hisopados porque cuido mucho a mi abuelo, de 90 años. Yo soy la encargada de hacerle las compras y llevárselas y al estar entrando y saliendo por mi trabajo, siempre fui muy cuidadosa", le contó Simons a LA NACION. Y continuó: "En algún momento me tenía pasar, porque mucha gente a mi alrededor se contagió y yo venía esquivando las balas, como Matrix".

Este sábado, Simons volvió a recurrir a las redes para brindar novedades del estado de salud de su novio y agradecer las muestras de cariño. "Nombraría a uno por uno, pero no me alcanzaría un día entero. Gracias por sus buenas vibras, rezos y pensamientos positivos para que mi novio pueda salir adelante por más pronto posible. Todo esto es una pesadilla. Es muy duro lo que vivimos estas semanas, y Maxi está demostrando que es un verdadero sobreviviente", escribió este sábado en su cuenta de Instagram.

"Hoy, a pesar de que sigue muy delicado, está evolucionando de a poquito, y tengo toda la esperanza y la ilusión de que muy pronto pueda volver a abrazarlo así", concluyó junto a una imagen en la que se la ve junto al empresario argentino.

El mensaje de Barbie Simons Crédito: Instagram

Conforme a los criterios de Más información