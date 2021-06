El conmovedor mensaje de Gimena Accardi tras el derrumbe en Miami: “Un batallón de ángeles nos protegieron”

Tres días después del derrumbe del edificio Surfside, lugar en donde se hospedaba en Miami, Gimena Accardi rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram. La actriz escribió un conmovedor mensaje en donde le agradece a todas las personas que los ayudaron a su marido Nicolás Vázquez y a ella.

“Siete horas después del derrumbe, mientras hacíamos llamados desde el lobby de un hotel, me saqué esta foto. La cinta verde significa ‘sobreviviente con urgencia menor’, de esa forma clasifican a los heridos. La cinta blanca es la del hospital. Fui la primera en llegar, me llevó Nico temblando mientras manejaba el auto que nos prestó Juanjo Ubiría. Y mis borcegos cubiertos de polvo”, relató enumerando cómo fueron los primeros momentos tras la tragedia.

“Este posteo es solo para agradecer la cantidad de personas que nos escribieron para ayudar, para ofrecernos casa, comida, dinero, ropa, contención, abrazos y mate”, agregó antes de nombrar a cada uno de los seres que les brindaron una mano en las últimas horas.

Los mensajes de Nico Vázquez y Gimena Accardi, después del derrumbe. Instagram

“Gracias Marger y Leonardo Rocco por traernos el primer plato de comida, bombachas y calzones para poder bañarnos y quitarnos el polvo. Gracias Stefi Roitman por armar un carry on con unas mudas de ropa y traérnoslo. Gracias María Polo por moverte tan rápido para conseguirnos un lugar. Gracias Florencia Fontes por prestarnos tu hotel para pasar las primeras horas y darnos café caliente con tanto amor. Gracias al cónsul argentino, Leandro Fernández Suárez, por darnos el primer abrazo y por ponerse a disposición inmediatamente con calidez y empatía junto a su equipo: Jimena, Alicia y Matías”, escribió.

La actriz también hizo referencia al milagro de haber podido escapar y a los miles de mensajes de apoyo que recibieron en las redes sociales. “Agradezco estar vivos, sé que un batallón de ángeles nos protegieron porque no era nuestro momento, todavía nos queda mucho por hacer en este plano. Gracias a ustedes por los mensajes amorosos. Estamos como se puede estar en una situación así. Ya estaremos bien y seguiremos honrando la vida como siempre, solo que ahora podemos contar un milagro en primera persona. Volvimos a nacer. Todo nuestro amor y fuerzas a los familiares de las víctimas fatales, los abrazamos con el alma”.

Los actores, que se encuentran en Miami por razones laborales, estaban en el ascensor del complejo cuando escucharon un ruido. Al detenerse en el lobby y abrirse las puertas vieron humo y salieron corriendo del lugar. En la huida, Accardi se golpeó la cabeza con una palmera y se lastimó, aunque no fue una herida importante. Minutos después pudieron ver cómo el edificio se derrumbaba. Había bomberos, policía y su auto, del que habían bajado minutos antes, que había quedado enterrado entre los escombros.

“Nosotros no vimos mucho, pero hay una imagen en la que se ve cómo cae el edificio, pero nosotros teníamos una nube de polvo tan grande que no nos podíamos ver, estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver”, contaba el actor en un audio que envió a los medios para llevar tranquilidad.

Actualmente los rescatistas, bomberos y policías continúan con la búsqueda de 159 personas, entre ellas nueve argentinos, que permanecen desaparecidos.

LA NACION