El reencuentro de Nico Vázquez y Gimena Accardi en el último adiós al representante de actores Alejandro Farrell

Esta mañana, varios personajes del mundo del espectáculo se acercaron hasta el Parque Memorial de Pilar para darle el último adiós a Alejandro Farrell, el reconocido representante de artistas que murió esta semana. En medio de la tristeza y la lluvia, se dio un reencuentro que no pasó desapercibido: el de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

Vázquez y Accardi se reencontraron en el entierro de Farrell. Junto a ellos Paul Kirzner, el hermano de Adrián Suar Pablo Elias - RS Fotos

Tanto la actriz de T.I.L.F como el protagonista del éxito teatral Rocky trabajaron con Farrell a lo largo de sus carreras y quisieron estar presentes en su despedida. Separados desde julio del año pasado, los actores dejaron en claro esta mañana que entre ellos impera el respeto y la buena onda.

La pareja tomó caminos distintos luego de 18 años de relación. Actualmente, él volvió a formar pareja con Dai Fernández, su compañera de elenco. Su romance comenzó en 2025 tras años de amistad y colaboración en obras como Rocky y Tootsie, y fue confirmado públicamente ese mismo año, tras la separación. Ella, por su parte, no hizo oficial ningún romance.

Una mañana muy triste

Esta mañana, Vázquez y Accardi no dudaron en saludarse de forma afectuosa. Luego de la misa que se realizó a las 12.30 en la capilla del Parque Memorial y del entierro, se los vio charlar un largo rato mientras caminaban uno al lado del otro bajo la lluvia.

Benjamín Rojas, muy triste en el último adiós a Farrell RS FOTOS

En el lugar también estuvieron Agustín Cachete Sierra y su pareja, Miguel Ángel Rodríguez y su mujer, Marcela Gargano; Pablo Echarri; Valeria Archimó y su marido; Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Julia Calvo, Benjamín Rojas y Paul Kirzner, el hermano de Adrián Suar.

Varios artistas decidieron acercarse hasta el cementerio de Pilar para acompañar a la familia de Farrell y estar presentes en la misa de despedida RS FOTOS - RS FOTOS

La actriz Julia Calvo no pudo contener las lágrimas RS FOTOS - RS FOTOS

Una noticia que causó impacto en el ambiente artístico

El lunes por la tarde se conoció la noticia de la muerte de Alejandro Farrell, el célebre representante de artistas que estuvo involucrado en las carreras de grandes figuras del espectáculo local.

Con más de 45 años de trayectoria, la Agencia Farrell, espacio que fundó y dirigía, se convirtió en una referencia de la representación de artistas tanto de teatro y cine como de televisión y publicidad. Allí trabajó junto a sus hermanos, Diego y Leo, y dos años atrás sumó también a su esposa, Felicitas Ghigliotti.

La despedida de Nico Vázquez a Alejandro Farrell en Instagram

Apenas se supo de su partida, varias de las figuras que trabajaron con él le dedicaron sentidos posteos en las redes sociales. “Que descanses en paz, Alecito. Sos una persona hermosa que me acompañó, confió y me amó en esta vida. Luchaste como un león. No te vamos a olvidar, sí a recordar para siempre. Te amo”, escribió Vázquez en una historia de Instagram, en donde sumó varias fotos de ellos juntos. Agustín Sierra, por su parte, escribió: “Volá alto, amigo mío, y descansá en paz”.

La cartera de representados de Farrell incluye nombres como Nancy Dupláa, Paola Krum, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Silvia Kutika, Julia Calvo, Gimena Accardi, Valeria Lois, Emilia Mazer, Jimena Barón, Laura Oliva, Carolina Ramírez, Carla Pandolfi, Natalia Cociuffo, Leticia Siciliani, Inés Efrón, Payuca y María Carámbula, entre otras.

Marcela Kloosterboer junto a Alejandro Farrell

También Pablo Echarri, Norman Briski, Luis Luque, Nicolás Vázquez, Fernán Mirás, Mario Pasik, Alejo García Pintos, Benjamín Rojas, Santiago Korovsky y Mex Urtizberea, entre tantos otros. En perspectiva, buena parte de los grandes títulos de la cartelera porteña cuentan con esas grandes figuras con las que Farrell estuvo involucrado.

En el plano personal, Farrell se casó en mayo de 2023 con María Felicitas Ghigliotti. Además, en sus redes sociales compartía, con mucho orgullo, los progresos de su hijo Patricio “Tiku” Farrell.

Una imagen de la boda de Alejandro Farrell y Felicitas Ghigliotti en marzo de 2023

Si bien los motivos de su muerte no se hicieron públicos, Farrell tenía una salud muy debilitada, ya que llevaba años luchando con un cuadro de diabetes grave. “El último tiempo fue muy duro para él, estaba en silla de ruedas, luchó todo lo que pudo”, explicó un amigo.

“Mis dos frases preferidas son: ´El que avisa no traiciona´ y ´Quien me saluda me honra, quien no, me hace un favor´”, se definió en su cuenta de X, una frase que hoy, junto su recuerdo, quedará para siempre.