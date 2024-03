Toto Kirzner y la desopilante anécdota sobre el día en que su padre, Adrián Suar, se enfrentó a unos monos en África

Escuchar

Tomás Kirzner, hijo del reconocido actor y productor Adrián Suar, compartió una desopilante anécdota sobre una experiencia que vivió en un viaje familiar. El relato giró en torno a un peculiar encuentro entre su famoso papá y un grupo de monos en medio de una selva africana .

El también actor recordó el inolvidable momento al aire en el ciclo Mi primo es así, por el canal de streaming Olga, y su relato se hizo viral. Todo ocurrió hace más de una década atrás, cuando la familia de Suar se encontraba explorando la reserva nacional Singita en una aventura que prometía ser memorable y que concluyó con el fundador de Polka en un cara a cara con una manada de monos que habitaban la región. El encuentro, lejos de ser intrascendente, se convirtió en un enfrentamiento singular entre el actor y los primates.

“La anécdota transcurre en 2010. Mi padre cumple uno de mis mayores sueños, que era ir a África. La locación se llama Singita, que queda cerca de la sabana africana. Sólo selva, no hay nada. El desayuno era en un lugar en medio de un montón de copas de los árboles que se caían”, comenzó contando el actor. Y continuó: “En un momento, en una mesa de atrás mío, caen dos monos y empiezan a agarrarse todo. Una pareja de ingleses estaba horrorizada: les sacaron las billeteras, los relojes, la comida ”, explicó el hijo de Araceli González.

Y agregó: “Yo me cagaba de risa y mi viejo dice: ‘Nos vamos a la cabaña porque esta situación no me gusta’. Entonces nos vamos caminando, solos, diez minutos de caminata, cuando nos habían dicho que no se podía andar solos”, recordó Kirzner.

En ese momento, padre e hijo ven de frente a toda una familia de monos y a uno de ellos “de pésimo humor” agarrado del pantalón de Toto, “sacadísimo”, según relató. “ Mi viejo ve la situación, toma coraje, se saca el sweater color verde lima y hace un ida y vuelta [tratando de alejar a los animales], que duró 30 segundos ”, contó el joven intérprete intentando replicar las caras y todo lo que hacía el animal en el cara a cara con su papá.

Tomás “Toto” Kirzner recordó todos los detalles de la inolvidable experiencia vivida junto a su papá en 2010 Rodrigo Nespolo

Todo parecía más o menos encaminado hasta que apareció “el macho alfa” de la manada. “Ahí mi viejo ve la situación y dice [al primate]: ‘Te voy a dar igual que a tus amigos’. Cuando tira [el sweater], el mono se lo saca. Mi papá me mira y me dice: ‘Corré’. Yo sentía de fondo un ‘ay, ay, suéltenme’ ”, aseguró entre risas.

Kirzner recordó que llegó a la cabaña y rompió en llanto. “Me pongo a llorar dos minutos y, de la nada, en el medio de la selva, escucho a lo lejos un grito y lo veo a mi viejo corriendo todo chivado, todo rojo, llorando, moqueando y, por supuesto, con el sweater que lo había recuperado. Yo me emociono, me paro y grito: ‘¡Papá!’. Y él dice: ‘Nos vamos. Casi te morís vos, casi me muero yo’. Se empieza a hiperventilar y me pongo a su lado”, contó.

Luego de cinco minutos, Suar miró a su hijo y le dijo: “¿Vos sabías que casi nos rompen el orto, no?’”. Ahí, la tensión se rompió. “Ese fue el puntapié inicial para que después, no sólo nos quedemos, sino que nos cagamos de risa con mi viejo, fuimos a todos los safaris, nos persiguió un elefante y fue de los mejores viajes que hice en mi vida ”, finalizó el artista.

Finalmente, Tomás agradeció al productor por haberlo “salvado, por haber querido salvar” su vida. “Yo sé que te sacrificaste”, concluyó con humor.

Olga compartió luego el relato de la anécdota del actor en Instagram, red social donde varios famosos dejaron mensajes destacando lo divertido de la experiencia, entre ellos la mamá de Kirzner, Araceli González. “¡Sos más lindo! Tus relatos. Tu amorosidad y tu entrega. ¡Sos uno! Sabelo”, expresó la modelo.

Flor Torrente, hermana del actor, también comentó: “La mejor anécdota de la historia. Te amo, gracias por ser mi hermano”. En tanto, colegas del ambiente como Gimena Accardi también dedicaron palabras de cariños a Adrián Suar.

También Kirzner compartió en su cuenta de Instagram una animación de la situación que hizo el diseñador e ilustrador Federico Rojas, que es parte del equipo de Olga. “Increíble”, escribió el joven actor.

